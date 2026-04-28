Полное издание Necrophosis выйдет в мае

PQube и Dragonis Games объявили, что Necrophosis: Full Consciousness, полное издание лавкрафтовский хоррор в художественном стиле Здзислава Бексиньского, выйдет 28 мая 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Steam.

В честь анонса также был опубликован devlog с участием Aresа, который даёт более глубокий взгляд на творческое видение, лежащее в основе игры.

Necrophosis - это следующий шаг Dragonis Games после The Shore, где Lovecraftian мифология соединяется с тёмной, сюрреалистичной эстетикой Бексиньского, формируя ещё более мрачный, сложный и тревожный мир.

Осознанное творческое решение - без оружия

В центре видения Ares лежит намеренное дизайнерское решение, которое отличает Necrophosis почти от любой другой horror игры на рынке.

Большинство horror игр дают вам оружие, пистолет, топор, что-то, чем можно отбиваться. Necrophosis этого не делает. И это намеренно. Речь о встрече с сущностями, которые вы не способны полностью понять, и об исследовании миров, которые ваш разум никогда не смог бы вообразить.

Ares Dragonis, Founder, Dragonis Games

Художественное направление во многом вдохновлено сюрреалистическими картинами Zdzislaw Beksinski, к чьему наследию Ares обращается уже много лет. Его работы, в которых красота и распад существуют рядом в сновидческих, потусторонних пейзажах, стали визуальной душой Necrophosis: Full Consciousness.

Игра создавалась в течение трёх лет и включает более 400 созданных вручную assetов, что делает её самым амбициозным проектом в истории Dragonis Games.

Мир гниения, поэзии и погружения в подсознание

В Necrophosis игроки становятся Consciousness, существом, запертым в разлагающемся сосуде и потерянным в мире, поглощённом вечным тлением. Среди гротескных ландшафтов и Lovecraftian тьмы каждая головоломка и каждая встреча затягивают их всё глубже в макабрический кошмар.

Включённое DLC Subconsciousness уводит опыт ещё дальше. Игроки становятся разумом, который движется без мысли, проходят через новые сюрреалистические локации и забытые пространства, где поэтическое повествование вплетено прямо в сами головоломки. Это DLC раскрывает истины, до которых Consciousness никогда не смогла бы добраться.

Игроки исследуют разрушающиеся окружения, собирают фрагменты повествовательной поэзии, из которых складывается lore мира, и решают головоломки, становящиеся всё более тревожными. Всё напряжение рождается исключительно из того, что вас окружает.

Полное издание

Базовая игра Necrophosis и DLC Subconsciousness полностью включены в консольные версии Necrophosis: Full Consciousness, делая это издание наиболее полным способом познакомиться со всем миром Necrophosis на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Физическое издание для PlayStation 5 также будет доступно и дополнительно включит бонусную игру The Shore, дебютный проект, который сделал Dragonis Games заметной студией. Действие The Shore происходит на запретном острове, и это Lovecraftian horror-adventure история об отце, который ищет свою пропавшую дочь, сочетая atmospheric exploration, puzzle-solving и столкновения с кошмарными сущностями Лавкрафта.

Necrophosis: Full Consciousness выходит 28 мая 2026 года.