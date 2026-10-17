Для Need for Speed 2015 начали делать офлайн-сервер - игра уже запускается без EA App и официальной инфраструктуры

Энтузиасты представили Afterhours 2015 — открытый проект по созданию собственного серверного эмулятора для Need for Speed 2015. Его цель — позволить запускать игру без официальной инфраструктуры EA, использовать собственные серверы и в перспективе получить полноценный офлайн-режим.

Проект уже вышел за пределы раннего прототипа. Разработчикам удалось создать локальный аккаунт, загрузить игру до гаража и свободной езды, вернуть игрока из открытого мира обратно в гараж, а также реализовать часть покупок и тюнинга. Состояние локального аккаунта и часть прогресса сохраняются после перезапуска игры и сервера.

Отдельно авторы сообщают, что режим свободного перемещения удалось запустить после перезагрузки Windows без EA App и без подключения к внешним сервисам Need for Speed 2015. Это показывает, что игра уже способна взаимодействовать с локальной серверной реализацией вместо инфраструктуры Electronic Arts.

При этом Afterhours 2015 пока находится в стадии WIP и далёк от полноценной замены оригинальных серверов. В дорожной карте остаются система REP и разблокировок, несколько автомобилей в собственности, события, коллекционные предметы, трафик и ИИ-соперники, полиция и погони, сюжетные задания, ежедневные испытания, остальные режимы гонок и мультиплеер.

Готового универсального инсталлятора пока тоже нет — проект распространяется в виде исходного кода, а сервер и лаунчер необходимо собирать самостоятельно. Тем не менее уже достигнутый прогресс делает Afterhours 2015 одним из наиболее заметных проектов по сохранению always-online игр, поскольку в случае отключения официальных серверов Need for Speed 2015 без подобных решений может стать недоступна для обычного прохождения.