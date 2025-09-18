Моддер работает над созданием офлайн-режима для Need For Speed 2015 года

Недавно состоялся релиз The Crew Unlimited - бесплатного эмулятора сервера, который восстанавливает работоспособность The Crew от компании Ubisoft, позволяя игрокам вновь наслаждаться одиночным режимом игры:

Как стало известно, The Crew - не единственная онлайн-игра, для которой работают над полноценным офлайн-режимом. В этом году пользователь Uncode поделился видео, в котором показал свои наработки по созданию полноценного офлайн-режима для Need For Speed 2015 года.

В августе Uncode подтвердил, что по-прежнему работает над проектом, хоть и уделяет ему не слишком много времени, поскольку игра всё ещё доступна легально. По его словам, ему необходимо доработать еще некоторые вещи перед тем, как он сможет выпустить публичный релиз.

Когда именно состоится релиз - на данный момент неизвестно.