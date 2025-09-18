ЧАТ ИГРЫ
Need for Speed (2015) 03.11.2015
Экшен, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
7.4 2 535 оценок

Моддер работает над созданием офлайн-режима для Need For Speed 2015 года

AceTheKing AceTheKing

Недавно состоялся релиз The Crew Unlimited - бесплатного эмулятора сервера, который восстанавливает работоспособность The Crew от компании Ubisoft, позволяя игрокам вновь наслаждаться одиночным режимом игры:

The Crew Unlimited возрождает The Crew на ПК - бесплатная загрузка уже доступна

Как стало известно, The Crew - не единственная онлайн-игра, для которой работают над полноценным офлайн-режимом. В этом году пользователь Uncode поделился видео, в котором показал свои наработки по созданию полноценного офлайн-режима для Need For Speed 2015 года.

В августе Uncode подтвердил, что по-прежнему работает над проектом, хоть и уделяет ему не слишком много времени, поскольку игра всё ещё доступна легально. По его словам, ему необходимо доработать еще некоторые вещи перед тем, как он сможет выпустить публичный релиз.

Когда именно состоится релиз - на данный момент неизвестно.

Аристов--Черный

Поаккуратнее бы с такими заявами - крупные издатели не любят бесплатные версии своих игр(какими бы они не являлись), от других людей.

Но я конечно же ЗА подобную инициативу. Ни рубля ЕА!!!

1
Rambo_1

Может мод который даёт запустить без интернета?

Rambo_1

X_O_MAX_O_X

Понравилась в своё время, довольно хардкорная...

Петюша Петюшенька

Че неужели спустя 10 лет поиграют офлайн😂