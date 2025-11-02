ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Need for Speed: Heat 08.11.2019
Экшен, Гонки, Автомобили, Открытый мир
7.7 1 998 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в актуальной версии Need For Speed: Heat со всеми DLC

AceTheKing AceTheKing

Сегодня взломщик voices38 порадовал PC-пользователей взломом защиты Denuvo в Need For Speed: Heat от компании Electronic Arts.

В 2019 году в сеть уже утёк взлом от CODEX для данной игры, но он был сильно недоработан, из-за чего не работал у ряда пользователей, а так же страдал от проблем с производительностью. Кроме того, с тех пор игра получила ряд крупных обновлений. Взлом от voices38 предназначен для актуальной версии 1.0.60.7040 и включает в себя все DLC.

Для тех, кто желает поддержать борьбу взломщика с Denuvo - он впервые оставил свои криптовалютные реквизиты. По его словам, все средства будут направлены на покупку различного дорогостоящего оборудования для тестирования - версии Denuvo становятся всё сложнее корректно взламывать, поэтому ему требуется оборудование для обеспечения стабильности. Уже со следующего взлома voices38 будет добавлять упоминание спонсоров в своё NFO.

voices38 сообщил, что уже работает над созданием инструментов для взлома игр с защитой Denuvo, которые вышли после 2020 года.

59
62
Комментарии:  62
Ваш комментарий
Dust220

Ну вот NFS это хорошо, уважаемо.

15
Беккер5443

Как по мне NFS PAYBACK хорошая.

2
VIGITAL ART Беккер5443

Неплохая физика, спорная прокачка с карточками, и никакой атмосферы уличных гонок.

1
Who am I really Беккер5443

Гриндовое 💩

AceTheKing

Всё больше склоняюсь к тому, что Voksi-Empress в очередной раз устраивает представление с "новым взломщиком"

Опять по классике:

1)Сначала взлом старья и постепенный взлом более сложных версий Denuvo для создания правдоподобной истории якобы улучшения навыков взломщика

2)Постепенный прогрев желающих на донаты через крипту

Если это все-таки он, то через месяц-два для убедительности дойдет до условного ремейка Dead Space, через полгода до какой-нибудь игры 2024-2025 года, а потом опять потеряет интерес и начнёт заниматься трешем) Буду рад ошибаться.

14
jax baron

ну да, но чё то быстро даже для эмпресс - но вот донат криптовалютой - а не обычными деньгами, мне и не нравиться

3
Ahnx

Нужны:

1. Resident Evil 4 (со всеми патчами и DLC)

2. Hogwarts Legacy (со всеми патчами и DLC)

5
kotasha

Тут фиг уже знает, если это вокси то возможно он свалил с Болгарии, так как уже обжегся либо каких то приспешников себе завёл.

1
jax baron

perfect

10
SOLUS5678

Красава!.

9
Миханик Шестеренкин

Уже лучше.

9
agula98
он впервые оставил свои криптовалютные реквизиты

Очередной скамщик, щас денег соберёт и свалит.

8
vidyssss

И правильно

JustA_NiceGuy
Уже со следующего взлома voices38 будет добавлять упоминание спонсоров в своё NFO

Чтобы если вдруг посадят его, посадили и всех причастных косвенно)

7
Пользователь ВКонтакте

Прикол в том что denuvo старается а взломщики делают на этом деньги // Артём Герасимов

4
Миханик Шестеренкин

Взломщики и до Денуво делали деньги.

3
Салярыч

По твоему денуво бесплатно в игры вшивается?)))

7
Беккер5443 Салярыч

Цитата Вито Скалетта из Мафии 2: Деньги вперёд))))

1
kotasha

Ну хоть что стоящие взломал, пора бы EA убрать этот мусор, но увы скорей всего лицензия была куплена бессрочная, им плевать на обычных игроков те кто купил.

3
tvorog8088

Ждём когда за новьё возьмётся, если будущую резьбу быстро ломанёт будет красавчик.

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ