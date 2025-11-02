voices38 взломал защиту Denuvo в актуальной версии Need For Speed: Heat со всеми DLC

Сегодня взломщик voices38 порадовал PC-пользователей взломом защиты Denuvo в Need For Speed: Heat от компании Electronic Arts.

В 2019 году в сеть уже утёк взлом от CODEX для данной игры, но он был сильно недоработан, из-за чего не работал у ряда пользователей, а так же страдал от проблем с производительностью. Кроме того, с тех пор игра получила ряд крупных обновлений. Взлом от voices38 предназначен для актуальной версии 1.0.60.7040 и включает в себя все DLC.

Для тех, кто желает поддержать борьбу взломщика с Denuvo - он впервые оставил свои криптовалютные реквизиты. По его словам, все средства будут направлены на покупку различного дорогостоящего оборудования для тестирования - версии Denuvo становятся всё сложнее корректно взламывать, поэтому ему требуется оборудование для обеспечения стабильности. Уже со следующего взлома voices38 будет добавлять упоминание спонсоров в своё NFO.

voices38 сообщил, что уже работает над созданием инструментов для взлома игр с защитой Denuvo, которые вышли после 2020 года.