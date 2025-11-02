voices38 взломал защиту Denuvo в актуальной версии Need For Speed: Heat со всеми DLC

Сегодня взломщик voices38 порадовал PC-пользователей взломом защиты Denuvo в Need For Speed: Heat от компании Electronic Arts.
В 2019 году в сеть уже утёк взлом от CODEX для данной игры, но он был сильно недоработан, из-за чего не работал у ряда пользователей, а так же страдал от проблем с производительностью. Кроме того, с тех пор игра получила ряд крупных обновлений. Взлом от voices38 предназначен для актуальной версии 1.0.60.7040 и включает в себя все DLC.
Для тех, кто желает поддержать борьбу взломщика с Denuvo - он впервые оставил свои криптовалютные реквизиты. По его словам, все средства будут направлены на покупку различного дорогостоящего оборудования для тестирования - версии Denuvo становятся всё сложнее корректно взламывать, поэтому ему требуется оборудование для обеспечения стабильности. Уже со следующего взлома voices38 будет добавлять упоминание спонсоров в своё NFO.
voices38 сообщил, что уже работает над созданием инструментов для взлома игр с защитой Denuvo, которые вышли после 2020 года.
Ну вот NFS это хорошо, уважаемо.
Как по мне NFS PAYBACK хорошая.
Неплохая физика, спорная прокачка с карточками, и никакой атмосферы уличных гонок.
Гриндовое 💩
Всё больше склоняюсь к тому, что Voksi-Empress в очередной раз устраивает представление с "новым взломщиком"
Опять по классике:
1)Сначала взлом старья и постепенный взлом более сложных версий Denuvo для создания правдоподобной истории якобы улучшения навыков взломщика
2)Постепенный прогрев желающих на донаты через крипту
Если это все-таки он, то через месяц-два для убедительности дойдет до условного ремейка Dead Space, через полгода до какой-нибудь игры 2024-2025 года, а потом опять потеряет интерес и начнёт заниматься трешем) Буду рад ошибаться.
ну да, но чё то быстро даже для эмпресс - но вот донат криптовалютой - а не обычными деньгами, мне и не нравиться
Нужны:
1. Resident Evil 4 (со всеми патчами и DLC)
2. Hogwarts Legacy (со всеми патчами и DLC)
Тут фиг уже знает, если это вокси то возможно он свалил с Болгарии, так как уже обжегся либо каких то приспешников себе завёл.
perfect
Красава!.
Уже лучше.
Очередной скамщик, щас денег соберёт и свалит.
И правильно
Чтобы если вдруг посадят его, посадили и всех причастных косвенно)
Прикол в том что denuvo старается а взломщики делают на этом деньги // Артём Герасимов
Взломщики и до Денуво делали деньги.
По твоему денуво бесплатно в игры вшивается?)))
Цитата Вито Скалетта из Мафии 2: Деньги вперёд))))
Ну хоть что стоящие взломал, пора бы EA убрать этот мусор, но увы скорей всего лицензия была куплена бессрочная, им плевать на обычных игроков те кто купил.
Ждём когда за новьё возьмётся, если будущую резьбу быстро ломанёт будет красавчик.