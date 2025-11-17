ЧАТ ИГРЫ
Need for Speed: Hot Pursuit 15.11.2010
Экшен, Гонки, Автомобили
Одна из последних хороших частей NFS - Need For Speed: Hot Pursuit исполнилось 15 лет

В ноябре 2025 года Need for Speed: Hot Pursuit исполняется 15 лет - игре, которая вдохнула новую жизнь в легендарную серию и напомнила, каким должен быть настоящий аркадный рейсинг.

Разработанная студией Criterion Games, она стала духовным наследником классических NFS конца 90-х, вернув гонки по живописным трассам, высокую скорость и главное - напряжённые погони с полицией, от которых и вырос культ серии.

Hot Pursuit 2010 предложила простую, но мощную идею: игрок мог выступать как в роли стритрейсера, так и в роли полицейского. Каждая сторона имела свои гаджеты - от заграждений и электрошоковых импульсов до турбо-ускорений, что добавляло неожиданных тактических решений. Это превратило заезды в динамичные погони, где победа зависела не только от скорости, но и от умения использовать инструменты в нужный момент.

Нельзя не отметить систему Autolog - социальный функционал, автоматически сравнивавший рекорды друзей, предлагавший челленджи и подталкивавший к соперничеству. Благодаря нему игра превращалась в постоянное соревнование, где у каждого круга был конкурент, а у каждого рекорда - тот, кто попытается его побить.

Сам мир Сикрест-Кантри с его побережьями, пустынями, лесами и серпантинами стал идеальной площадкой для гонок - разнообразной, стильной и проработанной. А фирменный подход Criterion к ощущениям скорости сделал каждую гонку визуально и эмоционально насыщенной. В итоге Hot Pursuit 2010 стала тем редким ремейком-концептом, который не просто повторил успех оригинала, а переосмыслил его и превратился в классику сам по себе.

За 15 лет NFS Hot Pursuit 2010 остаётся эталоном аркадных гонок - энергичной, стильной и по-настоящему быстрой. Это игра, к которой возвращаются ради ощущений свободы и адреналина, и которая до сих пор считается одной из лучших в серии Need for Speed.

Aleksey Aleshka

Анбаунд одна из лучших нфс

7
Lekref

Толсто

Aleksey Aleshka Lekref

Для начала поиграл бы

Lekref Aleksey Aleshka

Играл. Посредственная часть. Играть можно только с офнутой музыкой, ни одного норм трека, одно лайнище.

Юрий Пенкин

что в ней хорошего? что управление как танком или утюгом? невзрачный саундтрек? клоунский дрифт, выкрученная сложность на максимум? вместо того чтобы делать новый burnout, электроники заставляли и до сих пор заставляют делать criterion всякий шлак

4
Aleksey Aleshka

Чеееел, ну вот что что, а саундтрек божественный

1
Evgen Lawson Aleksey Aleshka

на одном саундтреке далеко не уедешь. я тоже согласен с оратором, управление утюгами не вызывает восторга. после pro street и shift серия для меня умерла.

1
Aleksey Aleshka Evgen Lawson

Причем тут управление к саундтреку?

ZAUSA

Need for Speed: Most Wanted (2005 года) была такой.

3
SoRaS3

Лучшая машина. Как по мне.

1
Юрий Пенкин SoRaS3

https://rutube.ru/video/c3b505ba37a635ad5d2150a435f038b8/

GrYnT101

Последняя хорошая nfs

1
Punisher1

Заглавная тема мощь в игре

1
mxorganic

Хороша чертовка, отличное ощущается, хотя я ещё помню второй хот пусит до исторической эпохи

Vetrjak

Кайфовая часть.