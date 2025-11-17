Одна из последних хороших частей NFS - Need For Speed: Hot Pursuit исполнилось 15 лет

В ноябре 2025 года Need for Speed: Hot Pursuit исполняется 15 лет - игре, которая вдохнула новую жизнь в легендарную серию и напомнила, каким должен быть настоящий аркадный рейсинг.
Разработанная студией Criterion Games, она стала духовным наследником классических NFS конца 90-х, вернув гонки по живописным трассам, высокую скорость и главное - напряжённые погони с полицией, от которых и вырос культ серии.
Hot Pursuit 2010 предложила простую, но мощную идею: игрок мог выступать как в роли стритрейсера, так и в роли полицейского. Каждая сторона имела свои гаджеты - от заграждений и электрошоковых импульсов до турбо-ускорений, что добавляло неожиданных тактических решений. Это превратило заезды в динамичные погони, где победа зависела не только от скорости, но и от умения использовать инструменты в нужный момент.
Нельзя не отметить систему Autolog - социальный функционал, автоматически сравнивавший рекорды друзей, предлагавший челленджи и подталкивавший к соперничеству. Благодаря нему игра превращалась в постоянное соревнование, где у каждого круга был конкурент, а у каждого рекорда - тот, кто попытается его побить.
Сам мир Сикрест-Кантри с его побережьями, пустынями, лесами и серпантинами стал идеальной площадкой для гонок - разнообразной, стильной и проработанной. А фирменный подход Criterion к ощущениям скорости сделал каждую гонку визуально и эмоционально насыщенной. В итоге Hot Pursuit 2010 стала тем редким ремейком-концептом, который не просто повторил успех оригинала, а переосмыслил его и превратился в классику сам по себе.
За 15 лет NFS Hot Pursuit 2010 остаётся эталоном аркадных гонок - энергичной, стильной и по-настоящему быстрой. Это игра, к которой возвращаются ради ощущений свободы и адреналина, и которая до сих пор считается одной из лучших в серии Need for Speed.
Анбаунд одна из лучших нфс
Толсто
Для начала поиграл бы
Играл. Посредственная часть. Играть можно только с офнутой музыкой, ни одного норм трека, одно лайнище.
что в ней хорошего? что управление как танком или утюгом? невзрачный саундтрек? клоунский дрифт, выкрученная сложность на максимум? вместо того чтобы делать новый burnout, электроники заставляли и до сих пор заставляют делать criterion всякий шлак
Чеееел, ну вот что что, а саундтрек божественный
на одном саундтреке далеко не уедешь. я тоже согласен с оратором, управление утюгами не вызывает восторга. после pro street и shift серия для меня умерла.
Причем тут управление к саундтреку?
Need for Speed: Most Wanted (2005 года) была такой.
Лучшая машина. Как по мне.
https://rutube.ru/video/c3b505ba37a635ad5d2150a435f038b8/
Последняя хорошая nfs
Заглавная тема мощь в игре
Хороша чертовка, отличное ощущается, хотя я ещё помню второй хот пусит до исторической эпохи
Кайфовая часть.