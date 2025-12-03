ЧАТ ИГРЫ
Need for Speed: Hot Pursuit 15.11.2010
Экшен, Гонки, Автомобили
8.7 2 755 оценок

voices38 выпустил исправление для взлома NFS: Hot Pursuit Remastered; взлом современных версий Denuvo - в процессе

AceTheKing AceTheKing

Сегодня взломщик voices38 сообщил о выпуске исправления для взлома Need For Speed: Hot Pursuit Remastered.

По словам voices38, был улучшен код для генерации лицензий - теперь взлом больше не будет вылетать на некоторых компьютерах. Кроме того, взломщик сообщил, что набор инструментов совершенствуется и переход на более современные версии Denuvo неуклонно движется к цели.

На данный момент последней взломанной игрой от voices38 была FIFA 21.

Юрий Пенкин

зачем взламывать то что давно уже продаётся за три копейки с ачивками?

Vitali Ford

Это какойто сепергерой на сегодняшний день😁❤️

ОгурчикЮрец

Я понимаю, что он ломает старые версии защиты, и игры шляпные. (может не все)

Ну что-то не верю, что он успеет, добраться до чего-то стоящего.

R01Adil

Ждём dead space ремейк , мафия