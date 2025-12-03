voices38 выпустил исправление для взлома NFS: Hot Pursuit Remastered; взлом современных версий Denuvo - в процессе

Сегодня взломщик voices38 сообщил о выпуске исправления для взлома Need For Speed: Hot Pursuit Remastered.

По словам voices38, был улучшен код для генерации лицензий - теперь взлом больше не будет вылетать на некоторых компьютерах. Кроме того, взломщик сообщил, что набор инструментов совершенствуется и переход на более современные версии Denuvo неуклонно движется к цели.

На данный момент последней взломанной игрой от voices38 была FIFA 21.