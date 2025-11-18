voices38 взломал защиту Denuvo в Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

voices38 продолжает взлом игр с Denuvo 2020 года: сегодня он объявил о взломе Need For Speed: Hot Pursuit Remastered. Игра была защищена EA + Denuvo и оставалась не взломанной больше пяти лет.

Примечательно, что с момента предыдущего взлома Star Wars: Squadrons прошло меньше трёх суток. Вчера гоночный проект от Criterion как раз отметил свой 15-летний юбилей - взлом пришёлся как нельзя кстати для фанатов игры.

Среди не взломанных игр 2020 года остаются всего 2 проекта: Madden NFL 21 и FIFA 21, вероятно именно они станут следующими релизами перед тем как voices38 перейдет к более свежим играм.