voices38 взломал защиту Denuvo в Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

voices38 продолжает взлом игр с Denuvo 2020 года: сегодня он объявил о взломе Need For Speed: Hot Pursuit Remastered. Игра была защищена EA + Denuvo и оставалась не взломанной больше пяти лет.
Примечательно, что с момента предыдущего взлома Star Wars: Squadrons прошло меньше трёх суток. Вчера гоночный проект от Criterion как раз отметил свой 15-летний юбилей - взлом пришёлся как нельзя кстати для фанатов игры.
Среди не взломанных игр 2020 года остаются всего 2 проекта: Madden NFL 21 и FIFA 21, вероятно именно они станут следующими релизами перед тем как voices38 перейдет к более свежим играм.
Мои поздравления всем, кто дождался взлома. Приятной игры Вам!
А взломщику - удачи, успехов и неиссякаемого энтузиазма! И пусть его пиратский фрегат идёт полным курсом к новым свершениям!
Большому кораблю - большое плавание!
Большому кораблю - большая торпеда
Игры до 2020 года , а пусть попробует что то новое ломануть с защитой 2023-2025 года ,даже пытаться не станет
Ты что не понимаешь? он явно хочет взломать все существующие игры с денуво.И явно скоро перейдёт на свежие релизы!!!
он идет по порядку
Молодец!!! Ждём и дальше успехов во взломах.
уже через день взломы пошли
Писали же что какую то программу для взломов делает, я в шоке даже нейро озвучку можно сделать легко, лишь были деньги на Разработку были.
Если он обучит этому нейронку, то взломы будут часто.
Харош!!!)))
Нормас
красавчик
мы не успиваем играц
Хорошо же, Empess так не может.
Трап-вокси только бабки лутать успевал и крышей ехать на весь интернет, позоря пиратство как тольк можно. Особенно позабавило, когда его денуво подкупило, когда он сначала заявил, что денуво убивает производительность, что очевидно и доказано, а после нескольких дней начал петушиться "ой на деле у меня стим запущен был и ещё что-то, поэтому кадров меньше". Не удивлюсь, что его действительная причина исчезнования - подкуп со стороны дуньки.
Давай сразу
Mafia, DeadSpace,Fc26
лучше anno 117 - pax romana
"Нить, лутьша маю любимаю ихру".
Это г я даже качать не буду.
о, это мы берём это нам надо. хотя погодите, это же тот самый где можэно как за полицая так и за гоночника пройти компанию? нет таке нам не надо 1 раза за глаза хватило
бот, прекрати генерировать чушь
Я бы поспорил кто тут бот