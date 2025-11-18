ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Need for Speed: Hot Pursuit 15.11.2010
Экшен, Гонки, Автомобили
8.7 2 742 оценки

voices38 взломал защиту Denuvo в Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

AceTheKing AceTheKing

voices38 продолжает взлом игр с Denuvo 2020 года: сегодня он объявил о взломе Need For Speed: Hot Pursuit Remastered. Игра была защищена EA + Denuvo и оставалась не взломанной больше пяти лет.

Примечательно, что с момента предыдущего взлома Star Wars: Squadrons прошло меньше трёх суток. Вчера гоночный проект от Criterion как раз отметил свой 15-летний юбилей - взлом пришёлся как нельзя кстати для фанатов игры.

Одна из последних хороших частей NFS - Need For Speed: Hot Pursuit исполнилось 15 лет

Среди не взломанных игр 2020 года остаются всего 2 проекта: Madden NFL 21 и FIFA 21, вероятно именно они станут следующими релизами перед тем как voices38 перейдет к более свежим играм.

57
67
Комментарии:  67
Ваш комментарий
airstorm

Мои поздравления всем, кто дождался взлома. Приятной игры Вам!

А взломщику - удачи, успехов и неиссякаемого энтузиазма! И пусть его пиратский фрегат идёт полным курсом к новым свершениям!

26
Пиратство благо

Большому кораблю - большое плавание!

5
akisamets Пиратство благо

Большому кораблю - большая торпеда

4
ЧикаПанаЧикаТана

Игры до 2020 года , а пусть попробует что то новое ломануть с защитой 2023-2025 года ,даже пытаться не станет

22
Romantik1988

Ты что не понимаешь? он явно хочет взломать все существующие игры с денуво.И явно скоро перейдёт на свежие релизы!!!

4
TX ZX

он идет по порядку

3
askazanov

Молодец!!! Ждём и дальше успехов во взломах.

20
jax baron

уже через день взломы пошли

12
Беккер5443

Писали же что какую то программу для взломов делает, я в шоке даже нейро озвучку можно сделать легко, лишь были деньги на Разработку были.

5
Legend_of_the_Hero

Если он обучит этому нейронку, то взломы будут часто.

2
inkomniak

Харош!!!)))

11
Беккер5443

Нормас

11
Саня 21

красавчик

10
jax baron

мы не успиваем играц

9
Беккер5443

Хорошо же, Empess так не может.

4
ratte88 Беккер5443

Трап-вокси только бабки лутать успевал и крышей ехать на весь интернет, позоря пиратство как тольк можно. Особенно позабавило, когда его денуво подкупило, когда он сначала заявил, что денуво убивает производительность, что очевидно и доказано, а после нескольких дней начал петушиться "ой на деле у меня стим запущен был и ещё что-то, поэтому кадров меньше". Не удивлюсь, что его действительная причина исчезнования - подкуп со стороны дуньки.

4
R01Adil

Давай сразу

Mafia, DeadSpace,Fc26

8
d3v1z0r

лучше anno 117 - pax romana

8
ZAUSA d3v1z0r
лучше anno 117 - pax romana

"Нить, лутьша маю любимаю ихру".

3
Беккер5443 d3v1z0r

Это г я даже качать не буду.

6
нитгитлистер

о, это мы берём это нам надо. хотя погодите, это же тот самый где можэно как за полицая так и за гоночника пройти компанию? нет таке нам не надо 1 раза за глаза хватило

8
fortuneismax

бот, прекрати генерировать чушь

1
ratte88 fortuneismax

Я бы поспорил кто тут бот

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ