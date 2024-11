Культовая M3 GTR из NFS: Most Wanted (2005) стала настоящей гоночной машиной BMW

Оригинальная Need for Speed: Most Wanted 2005 года - одна из самых известных игр франшизы, у которой по-прежнему легион поклонников во всем мире. Каждый, кто играл в игру, точно помнит ее бокс-арт с изображением BMW M3 GTR.

Поскольку в 2024 году франшизе Need for Speed исполнилось 30 лет, в рамках партнерства с BMW кастомизированная версия BMW M3 GTR из игры стала реальностью, превратившись в настоящую машину.

BMW M3 GTR, дебютировавший без малого 20 лет назад, является поистине классикой гоночных игр, благодаря своему крутому внешнему виду. Модель M3 GTR настолько ассоциируется с франшизой Need for Speed, что вы вряд ли сможете найти ее в Google без перенаправления на контент из игры.

Вживую автомобиль можно увидеть в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене, Германия, до января 2025 года.

Сотрудничество приурочено к выходу бесплатного обновления Vol.9 для Need For Speed Unbound, в котором появится новый мультиплеерный режим вдохновленный Most Wanted. Кроме того, впервые в истории франшизы в игре можно будет управлять мотоциклом.

Need For Speed Unbound Vol.9 вышло 26 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.