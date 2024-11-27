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Need for Speed: Most Wanted (2005) 15.11.2005
Гонки, Автомобили, Открытый мир
9.4 12 993 оценки

Культовая M3 GTR из NFS: Most Wanted (2005) стала настоящей гоночной машиной BMW

Gruz_
Новости

Оригинальная Need for Speed: Most Wanted 2005 года - одна из самых известных игр франшизы, у которой по-прежнему легион поклонников во всем мире. Каждый, кто играл в игру, точно помнит ее бокс-арт с изображением BMW M3 GTR.

Поскольку в 2024 году франшизе Need for Speed исполнилось 30 лет, в рамках партнерства с BMW кастомизированная версия BMW M3 GTR из игры стала реальностью, превратившись в настоящую машину.

BMW M3 GTR, дебютировавший без малого 20 лет назад, является поистине классикой гоночных игр, благодаря своему крутому внешнему виду. Модель M3 GTR настолько ассоциируется с франшизой Need for Speed, что вы вряд ли сможете найти ее в Google без перенаправления на контент из игры.

+ ещё 8 картинок

Вживую автомобиль можно увидеть в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене, Германия, до января 2025 года.

Сотрудничество приурочено к выходу бесплатного обновления Vol.9 для Need For Speed Unbound, в котором появится новый мультиплеерный режим вдохновленный Most Wanted. Кроме того, впервые в истории франшизы в игре можно будет управлять мотоциклом.

Need For Speed Unbound Vol.9 вышло 26 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

27
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
hixxx

Остальные "мильон" копий по всему миру: Да, да, пошел я нафиг

7
taotahu1992

Ну, так-то в мире всего 6 штук настоящих М3 ГТР, и только 2 из них с двигателем V8, их специально разрабатывали для гоночного чемпионата Rolex Grand Am, если я не ошибаюсь. Всё остальное это тупо реплика или кастомизация, ценность для коллекционера не представляет. Сам факт того, что в игре была такая машина, это невероятно)
А обычных М3 с закосом под дизайн той самой, дохера и больше.

9
aysavaim

легенда

5
Floww

Помню Асафьев делал проект на эту бэху)

1
Пользователь ВКонтакте

я настолько стар что помню как какая то деваха выиграла ее на Igm // Dante's Inferno

1
Ольга Бузова

Только спустя 20 лет до них только дошло

0
alexanderfox

Что дошло?То что оленька бузова хочет покататся на этой машинке?:)

1
шестиорка

Давно новостей по игре не было ....

0
Gradient_Zero

Казалось бы, делали мастера, официальную реплику по лицензии и всё должно быть идеально. Но нет. И здесь сделали не точно - модель дорестайлинговая. В игре - послерестайлинговая

-2
Леший3

да не актуально давным давно уже! раньше да прикольно было увидеть машину эту. а щас забыто 😀 фигня уже

-4
Чизбургер

Щас всё культовое смотрю стало, куда не глянь. Ко всему стали добавлять это слово чтобы придать значимости.

-4
demon33251

Да уже давным давно в реале есть такая тачка.

-5