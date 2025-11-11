Легендарной Need for Speed: Most Wanted (2005) исполнилось 20 лет

Спросите любого, какая его любимая игра из серии Need for Speed, и он, скорее всего, ответит - Most Wanted. Выпущенная 11 ноября 2005 года, Need for Speed Most Wanted по праву можно считать одной из лучших игр серии благодаря головокружительным погоням с полицией, отличному открытому миру и ставшими уже культовыми тачкам.

На мгновение мысленно вернитесь в 2005 год, точнее, в ноябрь. Вы только что посетили местную точку продаж игр на физических носителях, или другой популярный магазин в вашей стране, — ведь, как мы знаем, в то время это были очень популярно. Вы подходите к прилавку с играми, и одна из них привлекает ваше внимание. Дело не в грубой обложке и даже не в логотипе Most Wanted в стиле граффити. Нет, это серебристо-голубое произведение искусства на передней панели — ни что иное, как BMW M3 GTR, изображенный в культовой игре Need For Speed: Most Wanted.

Придя домой, вы вставляете диск в дисковод и уже через какое-то время садитесь за руль этого демонического гоночного автомобиля во всей его сине-серебристой красе. Вас пронзает синтезированный звук V8, но ничто не сравнится с этим легким визгом трансмиссии. В начале игры M3 GTR — гордость и радость героя — доминирующая машина, правящая на улицах, до тех пор, пока не произойдет роковой акт саботажа, в результате которого она переходит в руки вашего оппонента, гонщика Razor. Теперь миссия игрока становится личной: подняться в черном списке, вернуть украденную машину и вновь высвободить на асфальте непревзойденную мощь M3 GTR.

В то время Most Wanted выглядела просто потрясающе. Но что действительно отличало Most Wanted от других игр, так это то, что она была первой гоночной игрой, где было что-то похожее на сюжетную линию. Потеря BMW M3, которую мы так любили, в пользу Razor до сих пор вызывает раздражение, а необходимость пробиваться через черный список, чтобы вернуть ее, не давала нам покоя в течение нескольких недель.

В любом случае, история была довольно захватывающей: в ней были предательства, полицейские под прикрытием, саботаж автомобилей и кульминация, в которой нам пришлось бежать из города, перелетая через заброшенный мост, в финале, который был столь же запоминающимся, сколь и сложным для реализации, с тем, что полиция, казалось, бросила на вас все, что было в ее распоряжении. Путь от социального изгоя, только что вышедшего из тюрьмы, до вершины Черного списка оказался, несомненно, трудным, и поскольку прежде чем вызвать на дуэль каждого из фигурантов Черного списка, нужно было пройти серию испытаний, то в Most Wanted содержалось огромное количество контента. Полицейские погони всегда были кульминационным моментом, и их можно было начать, сидя возле полицейского участка и делая бернауты — что было бесконечно забавным.

Need for Speed: Most Wanted стала своеобразным продолжением популярной игры из той же серии, Underground, получившей множество положительных отзывов как от критиков, так и от фанатов. Рейтинг игры на сайте Metacritic составляет 82 балла от критиков и 8,7 балла от игроков. В 2012 году студия Criterion попыталась возродить серию Most Wanted, правда, на деле получилась совершенно непримечательная игра.