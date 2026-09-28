Моддер выпустил нативный порт Need for Speed: Most Wanted (2005) для Nintendo Switch

Need for Speed: Most Wanted (2005) добралась до Nintendo Switch благодаря энтузиасту под ником StevensND. Это нативный порт версии для Xbox 360, а не эмулятор. Целевая производительность — 30 кадров в секунду на штатных частотах консоли без разгона.

Для установки нужна собственная копия игры для Xbox 360: образ диска в формате .iso либо извлечённый диск с default.xex. Поддерживаются издания PAL (испанское, английское, немецкое и итальянское), NTSC-U и NTSC-J. Всё собирается прямо в браузере на странице установщика — игровые файлы не покидают компьютер пользователя. Готовый архив распаковывается в папку switch на карте памяти, а запускать игру нужно через override или форвардер.

В порту есть настройки внутреннего разрешения, ограничения кадров на 60 или 30, сглаживания и цветовых фильтров. Многие опции меняются и во время игры через отладочное меню. Управление повторяет раскладку Xbox 360: каждая кнопка Switch соответствует кнопке с той же буквой.

В портативном режиме игры в среднем выдают от 32 до 35 кадров в секунду, а самая тяжёлая зона проседает до 21–22 кадров примерно на 20 секунд. Первый заезд после установки может подтормаживать из-за компиляции графики, но позже данные сохраняются, и следующие сессии стартуют плавно.

Исходный код проекта nfsmw-nx выложен на GitHub под лицензией GPL-3.0. StevensND подчёркивает, что проект не связан с Electronic Arts, а для запуска homebrew требуется кастомная прошивка, что нарушает условия Nintendo и может привести к блокировке консоли.