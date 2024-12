Слух: EA рассматривает возможность создания ремейка Need for Speed: Most Wanted 2005 года

В этом году первой игре Need for Speed исполнилось 30 лет. За десятилетия у серии были свои взлеты и падения, и у фанатов, безусловно, есть свои любимые части аркадной игры. Одна из них - Need for Speed: Most Wanted 2005 года, которая взяла все лучшее от успешной Underground, поменяла неоновый Olympic City и Bayview на осеннюю атмосферу Rockport и дополнила все это захватывающими погонями с копами.

Многие фанаты наверняка мечтают снова сесть за руль культового BMW M3 GTR, и, возможно, однажды им представится такая возможность. Дерек Хэмилтон, исполнитель роли Рэйзора, гонщика, с которым мы столкнулись в самом конце Most Wanted, не теряет надежды.

В одном из интервью его спросили, в частности, о любимой части NFS. В какой-то момент собеседник вскользь признался, что надеется, что EA посмотрит запись их разговора и решит сделать ремейк Need for Speed: Most Wanted. В ответ Хэмилтон прокомментировал это следующими словами:

Фанаты продолжают спрашивать об этом, и они (Electronic Arts) сказали мне, что этот вопрос рассматривается.

Ответ был столь же общим, сколь и кратким, но его хватило, чтобы вселить надежду в поклонников серии. Будем надеяться, что EA не решит пересмотреть Need for Speed: Most Wanted исключительно с помощью названия, как это было сделано с игрой 2012 года от Criterion. NFS: Most Wanted в названии, но игра больше напоминала Burnout, чем знаменитую игру 2005 года от студии Black Box.