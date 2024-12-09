Слух: EA рассматривает возможность создания ремейка Need for Speed: Most Wanted 2005 года

В этом году первой игре Need for Speed исполнилось 30 лет. За десятилетия у серии были свои взлеты и падения, и у фанатов, безусловно, есть свои любимые части аркадной игры. Одна из них - Need for Speed: Most Wanted 2005 года, которая взяла все лучшее от успешной Underground, поменяла неоновый Olympic City и Bayview на осеннюю атмосферу Rockport и дополнила все это захватывающими погонями с копами.
Многие фанаты наверняка мечтают снова сесть за руль культового BMW M3 GTR, и, возможно, однажды им представится такая возможность. Дерек Хэмилтон, исполнитель роли Рэйзора, гонщика, с которым мы столкнулись в самом конце Most Wanted, не теряет надежды.
В одном из интервью его спросили, в частности, о любимой части NFS. В какой-то момент собеседник вскользь признался, что надеется, что EA посмотрит запись их разговора и решит сделать ремейк Need for Speed: Most Wanted. В ответ Хэмилтон прокомментировал это следующими словами:
Фанаты продолжают спрашивать об этом, и они (Electronic Arts) сказали мне, что этот вопрос рассматривается.
Ответ был столь же общим, сколь и кратким, но его хватило, чтобы вселить надежду в поклонников серии. Будем надеяться, что EA не решит пересмотреть Need for Speed: Most Wanted исключительно с помощью названия, как это было сделано с игрой 2012 года от Criterion. NFS: Most Wanted в названии, но игра больше напоминала Burnout, чем знаменитую игру 2005 года от студии Black Box.
Рассматривает? Год назад говорили что ремейк MW находится в разработке. Потом говорили что ремейк выйдет в конце года (2024). А сейчас только рассматривает.
// Олег Шахов
давно пора // Андрей Павлов
Они уже пытались. На то время попытка была средней, но в этот раз будет полный провал, если решат пойти по тому же пути.
Надежды нет. Они перестали делать НФС таким, который хочется перепроходить постоянно и возвращаться в то беззаботное, красивое и легкое время.
Жаль не порше
казуалы текущего поколения даже первую трассу не проедут нормально)) там же почти симуляторная физика была.
Так \то не симулятор, а как раз аркада для казуалов
Даже если бы это было и так, но по факту маловероятно, то на осточертевшем фростбайте он не нужен, как и любой другой нфс. Больше 10 лет пытались пересобрать новую игру, но с такими костылями получалась одна и таже игра в добавок со спорными решениями. Вот честно, не дотянуться им до нормального ремейка. Покойный black box может бы и сделал как надо. Лучше бы классические 1-6 части заремастерили сборником, чтобы запускалось и работало на современном железе, хотя бы с этого начали при минимуме затрат.
Интересно, а когда уже художники поймут, что ремастеры и римейки - неиссякаемый источник "идей" и продаж. Ремастер картины Малевича "Черный квадрат" - звучит же!
Из года в год, одни города меняют на другие. Этот открытый мир уже достал. Время стритрейсинга давно прошло. Пусть сделают отдельные, но крайне красивые трассы/пейзажи. Благодаря этому у игроков наконец-то появятся любимые трассы, как это было в ранних частях Кастомизация тачек и привязка к онлайну как в диабло, чтобы было невозможно читерить. Благодаря этому игроки станут ценить свои машины. Никаких драных "карточек"! Но нет, они и дальше будут продвигать этот никчемный автолог, из-за чего мы из года в год будем наблюдать вечный опенворлд.
хотя бы ремастер на базе хбокс 360 версии и фанатских улучшений
на рутрекере сборка от васяна лежит
тут много проблем , и какой ремейк делать , 1в1 или расширять игру. Если 1в1 то 32 машины в автосалоне старые как то скудновато уже , карта довольно маленькая и заученная всеми лучше чем родной город, пейлист будет тяжело весь оригинальный сохранить + лиценгзия на авто , Toyota Supra на сколько я понял жопится. Если раширять добавлять современные авто , раширять карту , плейлист , то это будет уже другая игра , и многим может не понравиться такое.
На UE5 сделать бы
На ютубе уже есть такой "тизер" // Артур Кузнецов
Чтоб тормозила, и фризила, и карту грела // Виктор Бучинский
согласен, учитывая какая сейчас "оптимизация" в играх... // Артур Кузнецов
Надо на id tech делать // Виктор Бучинский