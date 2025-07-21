Вышел фанатский ремастер Need for Speed: Most Wanted с расширенным автопарком и улучшенной графикой

Энтузиаст под ником Keisirius выпустил масштабную модификацию для Need for Speed: Most Wanted 2005 года, получившую название Need For Speed Most Wanted Remastered 2025. Проект представляет собой комплексное переосмысление классической гоночной аркады, направленное на улучшение как визуальной составляющей, так и игрового процесса.
Автор модификации значительно расширил автопарк, добавив 118 доступных для игрока автомобилей, не считая машин боссов и бонусного транспорта. Помимо этого, в игру были интегрированы улучшенные текстуры высокого разрешения, переработанные графические эффекты, динамическая погода и более реалистичный эффект дождя. Модификация также включает поддержку разрешения 1080p.
Изменения коснулись и геймплея. Была повышена общая сложность: искусственный интеллект соперников и полиции стал более агрессивным. Копы получили возможность устанавливать динамические блокпосты во время гонок, а их автомобили теперь могут взрываться при получении критических повреждений. Уровень погони был расширен до 15. В быстрых гонках теперь могут участвовать до восьми гонщиков. Кроме того, в ремастере появились новые события, расширенные возможности кастомизации, включая неон, и саундтрек с композициями, вырезанными из финальной версии игры.
После релиза пользователи начали делиться своими впечатлениями. Многие игроки столкнулись с проблемами, в частности, с невозможностью перенастроить управление под себя, особенно при использовании геймпада или клавиатурной раскладки WASD. Также сообщалось о технических ошибках, таких как проблемы с запуском установщика, вылеты и графические артефакты на системах с видеокартами AMD.
Автор мода активно реагирует на отзывы сообщества. В ответ на жалобы Keisirius выпустил дополнительные патчи, которые позволяют настроить управление, а также вернуть стандартный уровень сложности для тех, кому обновленный ИИ показался слишком сильным. Он также работает над решением проблем с установщиком и производительностью.
Ни ссылок, ни видео, ни скринов. Что за калл, а не оформление чел?
Реклама?
Или проект действительно стоит того, чтобы в него сыграть?!
Если там будут ассеты из версии Xbox 360, то почему-бы и нет?)
Где видео 7
блюр видно не судьба убрать, первое правило ПК моддинга
офигеть, вот это трип в прошлое
Вот уж судьба, только сегодня думал снова пройти её. Шедевр на все времена!
это всё чухня, только ванилла с улучшениями качества жизни, качаем вайдскрин фикс для поддержки высоких разрешений и высоких фпс https://github.com/ThirteenAG/WidescreenFixesPack/releases/tag/nfsmw
Интересно будет попробовать когда допилит.
Неед фор Спеед // Сергей Бегленко
// Енот Важный
тупо собрал часть модов и это ремастер?Все моды под х360 на pcgamingwiki, а это васянство
Даа, а раньше был крешеснос. Возможно потому, что ничего другого не было? Не знаю. А сейчас смотришь и понимаешь что хотелось бы графику получше, да и физики не помешает добавить и да, до чего же пустые дороги - одна машина на километр пути.