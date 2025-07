Вышел фанатский ремастер Need for Speed: Most Wanted с расширенным автопарком и улучшенной графикой

Энтузиаст под ником Keisirius выпустил масштабную модификацию для Need for Speed: Most Wanted 2005 года, получившую название Need For Speed Most Wanted Remastered 2025. Проект представляет собой комплексное переосмысление классической гоночной аркады, направленное на улучшение как визуальной составляющей, так и игрового процесса.

Автор модификации значительно расширил автопарк, добавив 118 доступных для игрока автомобилей, не считая машин боссов и бонусного транспорта. Помимо этого, в игру были интегрированы улучшенные текстуры высокого разрешения, переработанные графические эффекты, динамическая погода и более реалистичный эффект дождя. Модификация также включает поддержку разрешения 1080p.

Изменения коснулись и геймплея. Была повышена общая сложность: искусственный интеллект соперников и полиции стал более агрессивным. Копы получили возможность устанавливать динамические блокпосты во время гонок, а их автомобили теперь могут взрываться при получении критических повреждений. Уровень погони был расширен до 15. В быстрых гонках теперь могут участвовать до восьми гонщиков. Кроме того, в ремастере появились новые события, расширенные возможности кастомизации, включая неон, и саундтрек с композициями, вырезанными из финальной версии игры.

После релиза пользователи начали делиться своими впечатлениями. Многие игроки столкнулись с проблемами, в частности, с невозможностью перенастроить управление под себя, особенно при использовании геймпада или клавиатурной раскладки WASD. Также сообщалось о технических ошибках, таких как проблемы с запуском установщика, вылеты и графические артефакты на системах с видеокартами AMD.

Автор мода активно реагирует на отзывы сообщества. В ответ на жалобы Keisirius выпустил дополнительные патчи, которые позволяют настроить управление, а также вернуть стандартный уровень сложности для тех, кому обновленный ИИ показался слишком сильным. Он также работает над решением проблем с установщиком и производительностью.