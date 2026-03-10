Вышел исправленный русификатор для культовой Need for Speed: Most Wanted 2005 года

Пользователь DremorHD представил обновленную версию перевода культовой Need for Speed: Most Wanted 2005 года. Автор поставил перед собой задачу исправить недостатки оригинальной локализации.
Создатель русификатора отмечает, что старый перевод страдал от вольных интерпретаций и откровенной отсебятины. Биографии персонажей потеряли свой характер, а многие термины перевели с канцелярским оттенком, не соответствующим духу уличных гонок.
В новой версии сделан упор на точную передачу смысла оригинальных реплик с сохранением динамики и уличного вайба. Разработчик стремился сделать так, чтобы диалоги звучали естественно, как если бы их произносили реальные участники стрит-рейсинга.
По словам DremorHD, русификатор подойдет тем, кому важно, чтобы Most Wanted ощущалась живой уличной гонкой, а не сухим переводом инструкции.
Ну наконец-то. Теперь можно начать проходить.)
Вылеты из-за взрыва заправки исправили?)
Теперь-то поиграем.
а чего мэрс весь в лесенках? 8x ssaa в настройках драйвера не учили включать? пкшник хренов, разбирать файлы игры научился, а настраивать игру идеально графически нет, или это скрины не автора перевода, а новостника?
давно пройдена но не забыта!