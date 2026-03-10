Вышел исправленный русификатор для культовой Need for Speed: Most Wanted 2005 года

Пользователь DremorHD представил обновленную версию перевода культовой Need for Speed: Most Wanted 2005 года. Автор поставил перед собой задачу исправить недостатки оригинальной локализации.

Создатель русификатора отмечает, что старый перевод страдал от вольных интерпретаций и откровенной отсебятины. Биографии персонажей потеряли свой характер, а многие термины перевели с канцелярским оттенком, не соответствующим духу уличных гонок.

В новой версии сделан упор на точную передачу смысла оригинальных реплик с сохранением динамики и уличного вайба. Разработчик стремился сделать так, чтобы диалоги звучали естественно, как если бы их произносили реальные участники стрит-рейсинга.

По словам DremorHD, русификатор подойдет тем, кому важно, чтобы Most Wanted ощущалась живой уличной гонкой, а не сухим переводом инструкции.