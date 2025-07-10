EA закроет серверы Need for Speed: Rivals спустя 12 лет

Electronic Arts закрывает онлайн-серверы популярной игры 2013 года Need for Speed: Rivals спустя 12 лет после релиза. Согласно уведомлению на сайте EA и официальной странице Need for Speed: Rivals, онлайн-серверы будут закрыты 7 октября 2025 года. Среди затронутых платформ — PlayStation, Xbox, приложение EA и Steam.
Поскольку в Need for Speed: Rivals можно играть офлайн, мало вероятно, что игра в конечном итоге будет удалена из продажи.
И где эти ваши Stop Killing Games с миллионами подписей?
Кому не насрать на них?
Я б на месте ЕА при выпуске новой Фуфы (или как там она сейчас называется) сразу же вырубал сервера предыдущей. Повоняли бы чутка и все равно обтекли бы.
Если не считать всякие автосимуляторы, то замена всем гоночным играм это Forza 4 и 5, остальные могут сниматься с продажи и закрывать серваки))
Форза это пустая и унылая игра. Даже флетаут первый уделывает.
Серия уже давно мертва. А это....
Эх, а я недавно по скидке брал.
А вот в нфс 2015 вообще можно оффлайн играть?
нет
А как же консоли?
можно играть в офлайне
Когда закроют сервера NFS 2015, фанаты начнут оживлять игру с помощью мода на синглплеер
Кстате говоря очень даже хорошая игра, даже в чем-то опередила Forza Horion, если бы не топорное управление где реально машины утюги) Нужно научится ими управлять даже с клавиатуры)))