EA закроет серверы Need for Speed: Rivals спустя 12 лет

Electronic Arts закрывает онлайн-серверы популярной игры 2013 года Need for Speed: Rivals спустя 12 лет после релиза. Согласно уведомлению на сайте EA и официальной странице Need for Speed: Rivals, онлайн-серверы будут закрыты 7 октября 2025 года. Среди затронутых платформ — PlayStation, Xbox, приложение EA и Steam.

Поскольку в Need for Speed: Rivals можно играть офлайн, мало вероятно, что игра в конечном итоге будет удалена из продажи.