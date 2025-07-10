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Need for Speed: Rivals 14.11.2013
Экшен, Аркада, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
7.7 2 642 оценки

EA закроет серверы Need for Speed: Rivals спустя 12 лет

monk70 monk70

Electronic Arts закрывает онлайн-серверы популярной игры 2013 года Need for Speed: Rivals спустя 12 лет после релиза. Согласно уведомлению на сайте EA и официальной странице Need for Speed: Rivals, онлайн-серверы будут закрыты 7 октября 2025 года. Среди затронутых платформ — PlayStation, Xbox, приложение EA и Steam.

Поскольку в Need for Speed: Rivals можно играть офлайн, мало вероятно, что игра в конечном итоге будет удалена из продажи.

11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Yoshemitsu

И где эти ваши Stop Killing Games с миллионами подписей?

Кому не насрать на них?

Я б на месте ЕА при выпуске новой Фуфы (или как там она сейчас называется) сразу же вырубал сервера предыдущей. Повоняли бы чутка и все равно обтекли бы.

9
Jarvis666

Если не считать всякие автосимуляторы, то замена всем гоночным играм это Forza 4 и 5, остальные могут сниматься с продажи и закрывать серваки))

4
hpi

Форза это пустая и унылая игра. Даже флетаут первый уделывает.

8
Egik81

Серия уже давно мертва. А это....

1
bysaturn

Эх, а я недавно по скидке брал.

1
Kamishini1993

А вот в нфс 2015 вообще можно оффлайн играть?

1
Вечное Дно

нет

1
hpi Вечное Дно

А как же консоли?

1
Вечное Дно hpi

можно играть в офлайне

1
Dan Jet

Когда закроют сервера NFS 2015, фанаты начнут оживлять игру с помощью мода на синглплеер

1
MaxxHouse303

Кстате говоря очень даже хорошая игра, даже в чем-то опередила Forza Horion, если бы не топорное управление где реально машины утюги) Нужно научится ими управлять даже с клавиатуры)))

1