Для Need For Speed Unbound выпустили первый нюд-мод

Моддер Fabijan Sven выпустил Female Full Nude mod для Need For Speed Unbound. С его помощью можно раздеть главную героиню.

Автор рассказал, что вручную дорисовал гениталии и адаптировал их под разный цвет кожи. Пользователи высоко оценили его работу, хотя некоторые не ожидали увидеть такой откровенный мод в гоночной аркаде от EA.

Бесплатно скачать мод можно с нашего сайта PlayGround.ru. Установить Female Full Nude mod необходимо с помощью ModManager 1.0.7.