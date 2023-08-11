Для Need For Speed Unbound выпустили первый нюд-мод

Моддер Fabijan Sven выпустил Female Full Nude mod для Need For Speed Unbound. С его помощью можно раздеть главную героиню.
Автор рассказал, что вручную дорисовал гениталии и адаптировал их под разный цвет кожи. Пользователи высоко оценили его работу, хотя некоторые не ожидали увидеть такой откровенный мод в гоночной аркаде от EA.
Бесплатно скачать мод можно с нашего сайта PlayGround.ru. Установить Female Full Nude mod необходимо с помощью ModManager 1.0.7.
nudemod и NFS, кто бы мог подумать.
Перейдя по заголовку, я ожидал увидеть голую Тачку, а не баб... Ну что за кликбейт?!
Когда нюд мод на fifa?