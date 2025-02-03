EA обещает вернуться к серии Need for Speed, но сейчас все силы будут брошены на возрождение Battlefield

Electronic Arts официально заявила, что серия Need for Speed вернется в будущем, но пока студия Criterion Games полностью сосредоточена на разработке нового Battlefield. Эта новость может разочаровать поклонников гоночной франшизы, ведь последние годы серия NFS находилась в непростом положении.

Еще в 2023 году EA сообщила, что большая часть Criterion будет работать над Battlefield, но небольшая команда внутри студии продолжит развивать Need for Speed. Однако теперь стало ясно, что и этот "остаток" разработчиков полностью переведен в команду, которая работает над новой частью шутера. Хотя издатель пообещал, что гоночная серия не забыта, пока нет даже намека на активную разработку новой игры.

Команда Need for Speed из Criterion присоединяется к своим коллегам, работающим над Battlefield. Для нас, как для компании, было важно в последний год прислушаться к мнению сообщества Need for Speed и использовать их отзывы при создании контента для Unbound.

— сообщил Винс Зампелла в заявлении для Eurogamer.

Последний проект — Need for Speed Unbound (2022) — получал контентные обновления, но теперь серия впадает в самую длинную паузу за всю свою историю, начиная с 1994 года. Многие фанаты надеялись, что Criterion — ветераны жанра, подарившие миру Burnout и лучшие части NFS — смогут вернуть серию к былой славе. Или хотя бы выпустят ремейк одной из классических частей, но похоже, у EA другие приоритеты.

Criterion сейчас стала одной из четырех студий, работающих над Battlefield, и, судя по всему, не вернется к гонкам в ближайшие несколько лет. На этом фоне поклонникам Need for Speed остается только ждать, надеясь, что EA все же сдержит обещание и в будущем действительно предложит что-то "новое и интересное" для франшизы гонок.