EA обещает вернуться к серии Need for Speed, но сейчас все силы будут брошены на возрождение Battlefield

Electronic Arts официально заявила, что серия Need for Speed вернется в будущем, но пока студия Criterion Games полностью сосредоточена на разработке нового Battlefield. Эта новость может разочаровать поклонников гоночной франшизы, ведь последние годы серия NFS находилась в непростом положении.
Еще в 2023 году EA сообщила, что большая часть Criterion будет работать над Battlefield, но небольшая команда внутри студии продолжит развивать Need for Speed. Однако теперь стало ясно, что и этот "остаток" разработчиков полностью переведен в команду, которая работает над новой частью шутера. Хотя издатель пообещал, что гоночная серия не забыта, пока нет даже намека на активную разработку новой игры.
Команда Need for Speed из Criterion присоединяется к своим коллегам, работающим над Battlefield. Для нас, как для компании, было важно в последний год прислушаться к мнению сообщества Need for Speed и использовать их отзывы при создании контента для Unbound.
— сообщил Винс Зампелла в заявлении для Eurogamer.
Последний проект — Need for Speed Unbound (2022) — получал контентные обновления, но теперь серия впадает в самую длинную паузу за всю свою историю, начиная с 1994 года. Многие фанаты надеялись, что Criterion — ветераны жанра, подарившие миру Burnout и лучшие части NFS — смогут вернуть серию к былой славе. Или хотя бы выпустят ремейк одной из классических частей, но похоже, у EA другие приоритеты.
Criterion сейчас стала одной из четырех студий, работающих над Battlefield, и, судя по всему, не вернется к гонкам в ближайшие несколько лет. На этом фоне поклонникам Need for Speed остается только ждать, надеясь, что EA все же сдержит обещание и в будущем действительно предложит что-то "новое и интересное" для франшизы гонок.
Ой, сколько лет они там прислушиваются к мнению непонятно каких сообществ, только толку то, опять на батломоторе делать тоже самое, те же самые грабли, те же самые болячки в купе со спорными решениями. Оставьте ее в покое.
Не нужен ремейк.
Великовозрастные ребятишки будут всегда недовольны,ибо в детстве было круче.
А зумеркам и младше,эти гонки не интересны. Электросамокаты их всё.😎
NFS бы кто возродил, а то последние части полный кринж
установи ту которая не кринж и играй, в чем проблема..
Иными словами, не ждите NFS в этом году. Очень печально.
а веть в этом году исполняется 20 лет MW
А к чему возвращаться, если серию убили эти Кретины критиона...
На днях с удовольствием прошел The Run, Payback...
не фига себе, на днях
Жду новую батлу!
Главное в нфс не столько графика и тюнинг на который они делают такой большой акцент а чтоб приятно и интересно было ездить, моствантед имел в свое время одно из лучший управлений аркадных в гонках при этом худшую кастомизацию в серии но играть было чертовски интересно .
Так и скажите, что серию заморозили на неопределённое время пока конкуренты в лице GTA 6 и Forza Horizon 6 не пропадут с радаров
Ремейк mw либо ud 2 и хватило бы и ненадо новой части вообще
Ничего страшного, батлу закончат и за год очередной кусок овна наклепают, долго ждать не придется
значит про ремейк NFS MW на UE5, можно забыть?
// Джейсин Джейсинов