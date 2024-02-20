Need for Speed Unbound получит второй год поддержки по мотивам предыдущих частей франшизы

Эта гоночная игра возвращает нас к культовой тематике уличных заездов, дополнив её элементами уличного искусства и самовыражения. Need for Speed: Unbound выделяется своим неповторимым визуальным стилем, сочетающим 2D и 3D графику. Местами игра напоминает оживший комикс благодаря использованию технологии сел-шейдинга.

Действие разворачивается в вымышленном городе Лэйкшор, где вас ждут нелегальные уличные заезды. Сюжет повествует о талантливом гонщике, который помогает своим друзьям вернуть похищенные автомобили после ограбления их автомастерской. Также главный герой принимает участие в престижной нелегальной гонке Гранд-заезд, и ему предстоит доказать своё мастерство в течение 4 недель, чтобы завоевать титул чемпиона Лэйкшора.

Перед вами открыт весь мир игры — городские улицы, пустыри, заброшенные здания. Вам предстоит сразиться с дерзкими уличными гонщиками и хитрыми полицейскими патрулями. Зарабатывайте деньги на нелегальных заездах, чтобы прокачивать свой гараж, покупать и тюнинговать машины. Каждую неделю вам придётся доказывать своё право на участие в финальной гонке Гранд-заезд в ходе квалификационных заездов. Сможете ли вы завоевать звание чемпиона улиц?

В игре представлен огромный выбор уникальных модифицированных автомобилей. Вы сможете подобрать машину, идеально соответствующую вашему стилю вождения и самовыражения. Вас также ждёт саундтрек от популярных рэп-исполнителей, среди которых A$AP Rocky.

Игра включает в себя как одиночную кампанию, так и многопользовательский режим для заездов с реальными соперниками по сети.