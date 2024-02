Need for Speed Unbound получит второй год поддержки по мотивам предыдущих частей франшизы

Criterion Games удивила фанатов, объявив о еще одном годе поддержки Need for Speed Unbound, 2022-й части серии гоночных игр. По их словам, это отчасти связано с тем, что Need for Speed празднует свое 30-летие.

По замыслу Criterion, этот год поддержки станет первым шагом к созданию полной версии NFS в одной игре. Они планируют выпустить четыре тома нового контента, начиная с Head to Head (февраль-апрель), затем Drift & Drag (май-июль, по мотивам NFS Underground), Cops vs. Racers (август-октябрь, по мотивам NFS: Hot Pursuit), и, наконец, пока еще не названный том контента, запланированный на октябрь-декабрь.

Каждый из этих томов добавит в Need for Speed Unbound как минимум один важный игровой режим и/или функцию, а также два новых полностью настраиваемых автомобиля. Начиная с шестого тома, разработчики также добавят премиум-трек в Speed Pass.

Премиум-трек предоставляет мгновенный доступ к одному из новых автомобилей и открывает возможность получить все материалы для его глубокой настройки. Она также включает в себя пользовательские версии автомобилей, и именно на ней игроки смогут найти самые горячие новые варианты кастомизации в каждом сезоне.

Игроков Need for Speed Unbound также ожидают события, обновления Freedrive, еженедельные PvP-плейлисты, обновления прогрессии, вызовы, а также исправления ошибок и улучшения качества жизни на основе отзывов сообщества. Эта информация будет собираться с помощью увеличенного количества телеметрии, а также будет организована с помощью Совета игроков, сформированного из влиятельных и известных членов сообщества NFS.