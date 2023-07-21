Need for Speed Unbound временно стала бесплатной в Steam ©

В цифровом магазине Steam началась акция «Бесплатные выходные Need for Speed Unbound». До 24 июля пользователи площадки Valve могут опробовать игру бесплатно.

Чтобы получить доступ к Need for Speed Unbound, необходимо нажать кнопку «Играть» на её странице в магазине Valve. Пользователям из России для скачивания тайтла нужно предварительно установить клиент Steam и воспользоваться прямой ссылкой, которую можно найти на портале SteamDB.

Релиз Need for Speed Unbound состоялся 2 декабря 2022 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. В Steam тайтл получил «смешанные» оценки, его рекомендовали к приобретению 62% покупателей.