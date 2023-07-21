Need for Speed Unbound временно стала бесплатной в Steam

В цифровом магазине Steam началась акция «Бесплатные выходные Need for Speed Unbound». До 24 июля пользователи площадки Valve могут опробовать игру бесплатно.
Чтобы получить доступ к Need for Speed Unbound, необходимо нажать кнопку «Играть» на её странице в магазине Valve. Пользователям из России для скачивания тайтла нужно предварительно установить клиент Steam и воспользоваться прямой ссылкой, которую можно найти на портале SteamDB.
Релиз Need for Speed Unbound состоялся 2 декабря 2022 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. В Steam тайтл получил «смешанные» оценки, его рекомендовали к приобретению 62% покупателей.
В эту мультяшную хрень даже бесплатно играть неохота.
Странно почему не дали возможность убрать эти анимэ эффекты. В целом без них игра неплохая вышла по скидке в 80 проц взять можно
Та потому что эти эффекты надо чемто заменить, а не просто их убрать, без эффектов скорости, дыма, светов, бликов, разрушений - вы играть тоже не захотите, они есть во всех нормальных гонках, только не мультяшные.
И заменить всё это - значит сделать вообще другой дизайн игры.
Друг тоже геймплеи смотрел, сказал фу какашка.
Дал ему поиграть, он даже на эти эффекты внимания не обратил как и я)
Здесь всё сочетается и подходит друг другу.
Между прочим, изначально EA обещали, что их можно будет отключать. И да, есть уже мод, который отключает это всё и добавляет нормальные эффекты дыма, но он вроде ещё разрабатывается и недоступен для общего пользования
Люди и водители это... ужас... Ладно там эффекты, но на NPC вообще смотреть больно
Ну бесплатно можно и поиграть в это
С детства люблю НФС, так что погнал. Надеюсь не будет ограничения в сюжете и можно будет полностью пройти
Это типа если нельзя купить новые игры от EA, Убейсофт и подобных контор, то пользователи стима типа снесли клиент Steam? )
Бесплатными выходными пытаются завлечь в эту мультяшную хрень) я лучше подожду ремейка Most Wanted и буду надеястя что он не станет таким как Most Wanted 2012 от той же Criterion.
Для установки любой бесплатной игры можно нажать выполнить и вставить команду steam://install/ а в конце ID нужной игры в стим, который отображается в адресной строке нужной игры. В данном случае 1846380
Дорогие пользователи, прежде чем начинать обсирать эту игру, называя "мультяшной хренью, лучше в MW пойду играть", вы сначала поиграйте в эту игру. А то, привыкли, по трейлерам и скриншотам оценивать проект, "великие игрули".
Начались бесплатные выходные, можно поиграть, они всё равно продолжают выливать свою желчь даже не поиграв БЕСПЛАТНО. Честно, выглядит смешно.
Игру покупал на скидке с комплектом других гонок. Игра очень неплохая, всё сделано стильно, машин достаточно. Сама по себе тяжёлая (уровень сложности стоит максимальный), зарабатывать тяжело, всегда думаешь о том, на что именно стоит потратить средства. Днём и ночью стараешься сильно не высовываться, если копы догонят, все деньги которые ты с трудом копил - сгорят. Это ли не удовольствие?
Единственный минус: музыка, она ни о чём. Давно думал о том, что они могли встроить плеер, куда можно кидать свою музыку и слушать в игре. Но окей, у меня нет сложностей включить на фоне собранный плейлист для NFS.
P.S По поводу плейлиста: https://music.yandex.ru/users/FromXHell25/playlists/1006
(Не реклама, собирал довольно долго, может кому понравится, подходит для любых гонок, enjoy)
Да ужасная она во всех смыслах. Сам купил и больше 5ч не выдержал. Просто самая днищенская нфс и дело даже не в музыке или эффектах, там сам геймплей кривой, не интересно катать.
Я не играл и не собираюсь ) Для меня она действительно мультяшная хрень. Взломают - пройду! Как сейчас прохожу Хит,который в релизе не зашел. За плейлист сябки )
Для некоторых, покупка гонок - это последнее что они сделают) В какой-то степени согласен, ваше право)
За плейлист - пожалуйста)
Какие-то киберпанковские настроения в плейлисте.
Да, там абсолютно разные жанры от рэпа до edm)
Серия явно пошла не туда, это не говоря что в этой игре полно всякой повестки, даже за бесплатно нет желания её качать, EA сидят олухи.