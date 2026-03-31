Need for Speed: Unbound взломан - спустя почти три с половиной года после долгого ожидания с момента релиза в 2022 году

Для игры Need for Speed: Unbound вышел метод обхода супер защиты Denuvo при помощи гипервизора. Обход защиты сразу же позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel. Игра оставалась не взломанной с декабря 2022 года.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

Need for Speed: Unbound — это гоночная игра, возвращающая культовую атмосферу уличных заездов с акцентом на самовыражение и уникальный визуальный стиль, сочетающий 2D и 3D графику в духе ожившего комикса. События разворачиваются в вымышленном городе Лэйкшор, где игроку предстоит участвовать в нелегальных гонках, уклоняться от полиции и пробиваться к финальному турниру «Гранд-заезд». По сюжету главный герой стремится вернуть украденные автомобили и доказать своё мастерство за 4 недели. Игроков ждёт открытый мир, широкий выбор машин с глубокой кастомизацией, саундтрек от известных рэп-исполнителей, включая A$AP Rocky, а также одиночный и многопользовательский режимы.