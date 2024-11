Новое обновление Need for Speed Unbound добавит мотоцикл

EA представила обновление Need for Speed ​​Unbound Vol.9 на тему Most Wanted. Оно следует за обновлением Vol.8, которое добавило режим погони за полицейскими, вдохновленный играми Hot Pursuit.

Выходящее на следующей неделе, 26 ноября, Vol.9 представит новый многопользовательский режим Lockdown с высокими ставками, в котором отряды до трех игроков сражаются с командами соперников в миссиях в стиле ограбления. Выполняя контракты, игроки врываются в зоны блокировки, чтобы угнать автомобили, перемещаясь по «зонам блокировки», избегая команд соперников и полицейских, прежде чем сбежать на ожидающем грузовике для извлечения.

Выполнение миссий Lockdown откроет 15 знаковых автомобилей, вдохновленных Blacklist Most Wanted, включая кастомный автомобиль героя BMW M3 GTR 2005 года, принадлежащий Razor.

Впервые в серии Need for Speed ​​вы можете прокатиться на мотоцикле, BMW S 1000 RR 2019 года, по улицам Лейкшора в режиме Lockdown или по специально подобранным плейлистам для PVP-мотоциклов. Это не первый раз, когда мотоциклы появляются в игре Criterion, ранее студия из Гилфорда добавляла нелицензированные мотоциклы в Burnout Paradise в бесплатном обновлении.

Также есть новый Speed ​​Pass с 45 бесплатными уровнями и опциональной премиум-трасой, предлагающей 75 уровней разблокируемого контента, включая полностью настраиваемые Subaru Impreza WRX STI STI 1999 года, Honda Integra Type R 1998 года и NFS Legends 2015 Subaru BRZ.

Обновление Vol.9, названное «крупнейшим обновлением года» Need for Speed ​​Unbound, также добавляет 14 новых многопользовательских плейлистов PVP, включая первые события Need for Speed ​​на мотоциклах, испытания в честь 30-летия франшизы, гонки в стиле Most Wanted и новые испытания Drift Pro.