Need for Speed: Unbound 02.12.2022
6.2 618 оценок

Обновление 3.0 для Need for Speed Unbound улучшит производительность процессора и уменьшит использование видеопамяти

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monk70
Новости

Criterion Games выпустит крупное обновление для Need for Speed Unbound на следующей неделе. По словам разработчиков, обновление 3.0 повысит производительность процессора, уменьшит использование видеопамяти, обновит DLSS и FSR до их последних версий, а также внесет ряд улучшений качества жизни.

Патч 3.0 также добавит поддержку Intel XeSS 1.1. Кроме того, это позволит отображать экранное пространство для автомобилей с качеством графики Ultra на ПК. Мало того, это улучшит качество отражения дороги за счет включения удаленных зданий.

Как всегда, приложение EA и Steam загрузят этот патч, как только он станет доступен. Полный список изменений можно найти по ссылке.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
SULIK 712

улучшит производительность процессора?)

4
BoomGoTinko

Что-то долго не взламывают , снова покупать Steam аккаунт за 200р , бесит уже перепрыгивать уже с акка на акк

4
real19911

до какой это последней версии обновят fsr?:D там и так 2.2 версия уже

2
Scorpion_GamePlay

А это что, новая игра какая то?

0