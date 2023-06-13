Обновление 3.0 для Need for Speed Unbound улучшит производительность процессора и уменьшит использование видеопамяти ©

Criterion Games выпустит крупное обновление для Need for Speed Unbound на следующей неделе. По словам разработчиков, обновление 3.0 повысит производительность процессора, уменьшит использование видеопамяти, обновит DLSS и FSR до их последних версий, а также внесет ряд улучшений качества жизни.

Патч 3.0 также добавит поддержку Intel XeSS 1.1. Кроме того, это позволит отображать экранное пространство для автомобилей с качеством графики Ultra на ПК. Мало того, это улучшит качество отражения дороги за счет включения удаленных зданий.

Как всегда, приложение EA и Steam загрузят этот патч, как только он станет доступен. Полный список изменений можно найти по ссылке.