Need for Speed: Unbound 02.12.2022
6.2 615 оценок

Обновление Need for Speed Unbound добавит DeLorean и новые испытания

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monk70
Новости

Need for Speed Unbound по-прежнему получает обновления после выпуска в декабре 2022 года. Следующее большое обновление выйдет 20 июня и включает не только новую систему прогресса и испытания, но и DMC DeLorean 1981 года.

DeLorean станет наградой в новых Linkups, которые представляют собой каскадерские испытания, в которых игроки участвуют в гонках на время. В Linkups есть семь локаций, где игроки будут «выполнять коллективные цели по нарастающей сложности в зависимости от времени в течение четырех раундов». Завершение 12 раундов события Linkups откроет DeLorean.

Это также связано с Speed Pass, его аналогом боевого пропуска. Он будет состоять из 75 уровней и содержать бесплатные косметические предметы и элементы индивидуальной настройки, такие как наряды, эффекты, неоновые огни, наклейки для баннеров и многое другое.

Это обновление также добавляет 68 новых испытаний, включая 29 новых ежедневных испытаний и 13 наборов еженедельных испытаний. Добавленное колесо чата упростит общение водителей, а новые плейлисты для дрифта заставят игроков зарабатывать больше очков на каждой трассе. Однако более подробной информации Criterion Games не предоставила.

Трейлеры Обновления
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Глитчи/фишки/секреты в игре
Глитчи/фишки/секреты в игре
Вещи в Unbound которые раздражают
Вещи в Unbound которые раздражают
Комментарии: 7
Ваш комментарий
HellowRainbow

Оно ещё живо?

6
JoKeRD07

Господи эта ужасная какофония именуемая музыкой. Нет бы разбавить хоть чем-то, ей Богу

4
Jeka871

Hot Pursuit c Most Wanted-ом перепройти лучше,чем в это играть

2
gliga142

этот дымок и крылышки это худшее что я видел в гонках за всю жизнь .. как будто игра для 5 летних

2
debil41

блевотно поносное

2
Slayer1993

DeLorean и рэп-ещё более несочетаемые вещи.

0
kotasha

Лучше бы новый Burnout сделали чем эту поделку.

2