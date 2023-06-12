Обновление Need for Speed Unbound добавит DeLorean и новые испытания

Need for Speed Unbound по-прежнему получает обновления после выпуска в декабре 2022 года. Следующее большое обновление выйдет 20 июня и включает не только новую систему прогресса и испытания, но и DMC DeLorean 1981 года.
DeLorean станет наградой в новых Linkups, которые представляют собой каскадерские испытания, в которых игроки участвуют в гонках на время. В Linkups есть семь локаций, где игроки будут «выполнять коллективные цели по нарастающей сложности в зависимости от времени в течение четырех раундов». Завершение 12 раундов события Linkups откроет DeLorean.
Это также связано с Speed Pass, его аналогом боевого пропуска. Он будет состоять из 75 уровней и содержать бесплатные косметические предметы и элементы индивидуальной настройки, такие как наряды, эффекты, неоновые огни, наклейки для баннеров и многое другое.
Это обновление также добавляет 68 новых испытаний, включая 29 новых ежедневных испытаний и 13 наборов еженедельных испытаний. Добавленное колесо чата упростит общение водителей, а новые плейлисты для дрифта заставят игроков зарабатывать больше очков на каждой трассе. Однако более подробной информации Criterion Games не предоставила.
Оно ещё живо?
Господи эта ужасная какофония именуемая музыкой. Нет бы разбавить хоть чем-то, ей Богу
Hot Pursuit c Most Wanted-ом перепройти лучше,чем в это играть
этот дымок и крылышки это худшее что я видел в гонках за всю жизнь .. как будто игра для 5 летних
блевотно поносное
DeLorean и рэп-ещё более несочетаемые вещи.
Лучше бы новый Burnout сделали чем эту поделку.