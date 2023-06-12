Обновление Need for Speed Unbound добавит DeLorean и новые испытания ©

Need for Speed Unbound по-прежнему получает обновления после выпуска в декабре 2022 года. Следующее большое обновление выйдет 20 июня и включает не только новую систему прогресса и испытания, но и DMC DeLorean 1981 года.

DeLorean станет наградой в новых Linkups, которые представляют собой каскадерские испытания, в которых игроки участвуют в гонках на время. В Linkups есть семь локаций, где игроки будут «выполнять коллективные цели по нарастающей сложности в зависимости от времени в течение четырех раундов». Завершение 12 раундов события Linkups откроет DeLorean.

Это также связано с Speed Pass, его аналогом боевого пропуска. Он будет состоять из 75 уровней и содержать бесплатные косметические предметы и элементы индивидуальной настройки, такие как наряды, эффекты, неоновые огни, наклейки для баннеров и многое другое.

Это обновление также добавляет 68 новых испытаний, включая 29 новых ежедневных испытаний и 13 наборов еженедельных испытаний. Добавленное колесо чата упростит общение водителей, а новые плейлисты для дрифта заставят игроков зарабатывать больше очков на каждой трассе. Однако более подробной информации Criterion Games не предоставила.