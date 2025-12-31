Ожидается, что Need for Speed Unbound будет включена в PlayStation Plus в январе следующего года

2026 год начнётся с выхода множества игр в рамках подписки PlayStation Plus Essential. Хотя Sony ещё не сделала официального объявления по этому поводу, инсайдер billbil-kun раскрыл название одной из этих игр.

Need for Speed ​​Unbound должна быть добавлена ​​в список 6 января 2026 года. Пока неизвестно, какие ещё две игры будут добавлены вместе с ней. Гоночная игра от Criterion Games, доступная на PS5, Xbox Series и ПК с декабря 2022 года, получила сдержанные отзывы как от игроков, так и от критиков.