ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Need for Speed: Unbound 02.12.2022
Гонки, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
7.2 1 603 оценки

Ожидается, что Need for Speed Unbound будет включена в PlayStation Plus в январе следующего года

monk70 monk70

2026 год начнётся с выхода множества игр в рамках подписки PlayStation Plus Essential. Хотя Sony ещё не сделала официального объявления по этому поводу, инсайдер billbil-kun раскрыл название одной из этих игр.

Need for Speed ​​Unbound должна быть добавлена ​​в список 6 января 2026 года. Пока неизвестно, какие ещё две игры будут добавлены вместе с ней. Гоночная игра от Criterion Games, доступная на PS5, Xbox Series и ПК с декабря 2022 года, получила сдержанные отзывы как от игроков, так и от критиков.

10
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Больше неона, света, блюра, эффектов, отражений, размытости, цветастых пятен и прочего. Аж тошнит. Приправить зуммерскими поп песенками и «продвинутыми» персонажами. Ах да, и сюжет - как одаренный сопляк наказывает злодея в покатушках, зарабатывает кучу бабла и заигрывает с девчонкой. // Михаил Замиралов

3
VIGITAL ART

Анбаунд лучший НФС со времени перезапуска 2015 .хит и пей Бек даже рядом не стоят.Музыка там конечно кал полный, но это легко исправить.

2