Подписчикам PlayStation Plus в январе 2026 раздадут Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed и Core Keeper

Sony раскрыла подборку игр для подписчиков PlayStation Plus на январь 2026 года. С 6 января по 2 февраля пользователи сервиса смогут бесплатно добавить в библиотеку три проекта — Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed и Core Keeper.

Главным тайтлом месяца станет Need for Speed Unbound для PS5. Гоночная аркада предлагает одиночную и сетевую кампании, уличные заезды в городе Лейкшор, противостояние с полицией и фирменный визуальный стиль с анимированными эффектами, который выделяет игру на фоне предыдущих частей серии.

Владельцы PS4 и PS5 также получат Disney Epic Mickey: Rebrushed — обновлённую версию платформера 2010 года. В роли Микки Мауса игроки отправятся в Пустошь, мир забытых персонажей Disney, где ключевую роль играют выборы, краска и растворитель, а также встречи с Освальдом Счастливым Кроликом.

Замыкает линейку Core Keeper — кооперативная песочница для 1–8 игроков с добычей ресурсов, строительством базы и исследованием подземного мира. Интерес к игре дополнительно подогревает крупное обновление Void & Voltage, которое выйдет в конце января и добавит новый биом, босса и расширенные системы автоматизации.

Sony также напомнила, что до 5 января подписчики ещё могут забрать декабрьские игры, прежде чем они покинут подборку.