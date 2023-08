Трейлер Need for Speed Unbound раскрывает содержание обновления Volume 4 ©

Need for Speed Unbound получит обновление Volume 4 от 16 августа, которое Electronic Arts сочла нужным представить вместе с трейлером. Спустя несколько месяцев после новинок третьего тома Need for Speed Unbound на этот раз будет нацелена на празднование 75-летия Porsche, позволяя игрокам получить очень мощный полностью электрический Porsche Taycan Turbo S (2022).

Обновление повысит уровень испытания и, следовательно, ценность наград, как в новых связях, так и в усиленных событиях, а также в ежедневных и еженедельных испытаниях, чтобы вы могли получить большее количество ХР и новые машины.

Будет представлен бесплатный Speed ​​Pass с семьюдесятью пятью уровнями контента, в основном с косметикой и настройками, а также специальным призом для тех, кому удастся превысить 50-й уровень: легендарным настроенным Porsche 911 Carrera S (1997).

В новинках 4-го тома Need for Speed Unbound появятся новые плейлисты Gauntlet, в которых нам придется соревноваться, пока полицейские преследуют, пытаясь обогнать их, чтобы заработать еще больше наград, но стараясь не быть пойманными

Наконец, в магазине можно найти новые предметы премиум-класса, в том числе набор Hip Hop Origin Swag Pack, посвященный уличному стилю и корням хип-хопа, в котором представлен модифицированный Mercedes AMG G 63 (2017 г.) и многое другое.