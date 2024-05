В Need for Speed Unbound вышло обновление Drift & Drag с режимами, вдохновлёнными NFS Underground

Сегодня компания Criterion Games объявила о выпуске Need for Speed ​​Unbound Vol.7, обновления, которое добавляет режимы и системы развития, вдохновленные Need for Speed: Underground.

В Need for Speed ​​Underground появилось три новых режима: Drift, Drag и League. Контент добавляется бесплатно, а также предоставляется дополнительный Premium Speed ​​Pass для дополнительных частей кузова и декалей.

В новом режиме «Drift» вы сможете использовать новую систему управления, специально предназначенную для дрифт-билдов. Также будут специальные плейлисты Drift для свободного перемещения и PvP. Затем в Drag до четырех игроков смогут проверить свои «ручные переключения передач, стратегическую смену полос движения, чтобы уклоняться от препятствий, и точно рассчитанное повышение закиси азота». Режим Лиги предназначен для улучшения опыта свободного перемещения в одиночном режиме, поскольку вы сможете бросить вызов другим гонщикам в битвах один на один.

«Эта функция также представляет собой испытание для сообщества, требующее коллективных усилий, чтобы разблокировать финального босса и получить новый кастом», — говорится в пресс-релизе. «Поскольку соперники появляются регулярно и на подходе новые лиги, именно здесь сходятся стратегия, навыки и сообщество, подталкивая игроков завоевывать свое место среди легенд уличных гонок».

В обновлении также представлены два новых автомобиля: BMW M3 Competition Touring '23 и Ford Mustang Dark Horse '24.

После обновления Drift & Drag в период с августа по октябрь появится контент Cops vs. Racers, вдохновленный Need For Speed: Hot Pursuit.