В Need for Speed Unbound вышло обновление Drift & Drag с режимами, вдохновлёнными NFS Underground

Сегодня компания Criterion Games объявила о выпуске Need for Speed Unbound Vol.7, обновления, которое добавляет режимы и системы развития, вдохновленные Need for Speed: Underground.
В Need for Speed Underground появилось три новых режима: Drift, Drag и League. Контент добавляется бесплатно, а также предоставляется дополнительный Premium Speed Pass для дополнительных частей кузова и декалей.
В новом режиме «Drift» вы сможете использовать новую систему управления, специально предназначенную для дрифт-билдов. Также будут специальные плейлисты Drift для свободного перемещения и PvP. Затем в Drag до четырех игроков смогут проверить свои «ручные переключения передач, стратегическую смену полос движения, чтобы уклоняться от препятствий, и точно рассчитанное повышение закиси азота». Режим Лиги предназначен для улучшения опыта свободного перемещения в одиночном режиме, поскольку вы сможете бросить вызов другим гонщикам в битвах один на один.
«Эта функция также представляет собой испытание для сообщества, требующее коллективных усилий, чтобы разблокировать финального босса и получить новый кастом», — говорится в пресс-релизе. «Поскольку соперники появляются регулярно и на подходе новые лиги, именно здесь сходятся стратегия, навыки и сообщество, подталкивая игроков завоевывать свое место среди легенд уличных гонок».
В обновлении также представлены два новых автомобиля: BMW M3 Competition Touring '23 и Ford Mustang Dark Horse '24.
После обновления Drift & Drag в период с августа по октябрь появится контент Cops vs. Racers, вдохновленный Need For Speed: Hot Pursuit.
А мне чет кажется андерграунды были про клевый музон и ночные гонки на скорости по яркому городу - а не дрифт и драг =))
XA
Данный НФС в плане физики тачек хорош, пожалуй лучший за последнее давно, главная проблема из за чего я его забросил - это просто адски всратый саундтрек, конечно не такое дно как в Хит, но все же. Разрабам надо учится у конкурентов - в той же Форзе или прости господи Крю радио с кучей станций на любой вкус
Вот реально, добавьте саундтрек в духе нулевых, уберите аниме и все- Undeground 3 готов
Это не просто. Нужно кучу лицензий и прочего
Кстати да.в новых нфс отвратительная музыка.1-2 хороших трека среди дерьма // Jo Black