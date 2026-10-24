Анонсированы полноразмерные реплики шлема силовой брони и силового кастета из Fallout

Компания DPI Merchandising занимается созданием товаров для геймеров. 23 октября 2026 года она представила два новых официальных продукта по франшизе Fallout.

Первая новинка — Fallout T-60 Wearable Helmet Replica. Это копия шлема силовой брони T-60. Такую броню часто используют бойцы Братства Стали. Сама модель T-60 украшает обложку игры Fallout 4. Это один из главных символов серии.

Полноразмерную реплику можно надеть на голову. Шлем оснащен работающим светодиодным фонарем и встроенным модулем смены голоса.

Вторая новинка — Fallout Power Fist Replica. Это копия силового кастета для ближнего боя. В разных частях серии его внешний вид менялся. Данный вариант полностью повторяет дизайн из Fallout 4. Кастет можно надеть на руку, при этом он воспроизводит звуки запуска из игры.

Оба товара продаются в официальном магазине Bethesda. Шлем T-60 стоит 169,99 доллара, а силовой кастет — 199,99 доллара. Магазин оформляет доставку по всему миру. В лоре Fallout ядерная война началась 23 октября 2077 года. Этот день называют «Великой войной». Реплики выпустили специально к годовщине этого события.