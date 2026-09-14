"Френдслопы уже не в моде": в Steam набирает популярность новый формат игр, где нужно искать предмет в куче мусора

Кажется, прямо сейчас в цифровом магазине Steam зарождается новый абсурдный тренд. На этот раз внимание искушенных геймеров зацепилось за необычный кооперативный симулятор Needle In A Haystack Simulator от студии Bitdot, основанный на буквальном воплощении английской идиомы «искать иголку в стоге сена». Проект завирусился в социальных сетях еще до своего релиза, что в свою очередь мгновенно породило уже целую волну таких же точно игр.

Needle In A Haystack Simulator предлагает группе до 8 человек вручную и с помощью техники перебирать гигантскую кучу из 5 000 000 соломинок, чтобы найти один-единственный предмет. По мере прогресса рутинную работу можно оптимизировать: приобретать более эффективные инструменты, строить конвейерные ленты и автоматизировать сортировку соломы.

Широкую известность проект получил еще в августе, когда разработчики опубликовали короткий геймплейный ролик в социальной сети X. Публикация собрала свыше 54 миллионов просмотров, после чего игра быстро обзавелась страницей в Steam и привлекла внимание игроков и журналистов.

Такая популярность привела к неожиданным последствиям... В магазине Valve появилось как минимум семь проектов, которые буквально повторяют эту концепцию и даже копируют название игры. При этом сам формат с поиском предмета в куче мусора уже насчитывает более десятки игр, где меняется лишь визуальное оформление или подача, но не сам смысл.

В ответ на наплыв подражателей Studio Bitdot добавила на обложку своей игры в Steam крупную плашку «ORIGINAL», подчеркнув первоисточник идеи. Однако конкуренты не отступили: одна из студий-подражателей разместила в описании своей версии встречную фразу «Вот это — оригинал».

Подобные ситуации уже неоднократно происходили в Steam на фоне популярности Vampire Survivors, хоррора The Exit 8 или платформера Only Up!, когда удачная идея порождала десятки клонов еще до выхода или закрепления успеха оригинала.