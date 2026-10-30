Разработчики клона игры про поиск иголок обвинили конкурентов в краже кода - их проект исчез из Steam

Создатели Needle In A Haystack, кооперативной игры, вдохновлённой вирусным хитом Needle In A Haystack Simulator, обвинили авторов другого подражателя — A Game About Needle In A Haystack — в буквальном копировании исходного кода. Примечательно, что речь идёт о конфликте между разработчиками проектов, которые сами пытаются воспользоваться популярностью одной и той же игровой идеи.

Обвинение появилось на форуме Steam в сообщении пользователя под ником Jahvin, связанного с командой NoGlyph, создавшей Needle In A Haystack. По его словам, конкуренты не просто позаимствовали концепцию, но и перенесли отдельные фрагменты кода без разрешения. В частности, якобы дословно скопированными оказались даже сообщения об ошибках. Разработчик утверждает, что обнаруженные совпадения присутствовали в демоверсиях его игры от 20 и 21 сентября 2026 года, тогда как A Game About Needle In A Haystack вышла 16 октября.

Впрочем, проверить эти заявления самостоятельно пока невозможно: обсуждение в Steam удалено, а сама A Game About Needle In A Haystack, судя по истории изменений SteamDB, примерно девять дней назад исчезла из магазина Valve. Причины удаления неизвестны, поэтому утверждать, что площадка заблокировала игру именно из-за обвинений в плагиате, нельзя. Сохранённая копия страницы магазина при этом доступна в интернете.

Ситуация выглядит особенно иронично на фоне того, что сама идея поиска иголок в стоге сена уже породила целую волну подражателей. Оригинальная Needle In A Haystack Simulator столкнулась с многочисленными клонами ещё до полноценного выхода, а её автор даже в шутку предложил добавить режим поиска среди стопок поддельных игр.

Проблема копирования и низкокачественных проектов давно беспокоит Steam. Valve признаёт существование потока однотипных игр, в том числе созданных с помощью ИИ, но не стремится ограничивать разработчиков в выборе инструментов. Представители компании ранее советовали авторам делать проекты, которые сложнее воспроизвести, не полагаясь на одну легко копируемую механику.

Пока обвинения NoGlyph остаются заявлениями одной из сторон, но история наглядно показывает странную сторону игрового тренда: подражатели не только конкурируют с оригиналом, но и, похоже, начинают обвинять друг друга в заимствовании чужих наработок.