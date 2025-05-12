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Neighbors Bad Summer 20.12.2024
Адвенчура, Инди, Юмор
1 1 оценка

Лёха против Андрюхи: Neighbors Bad Summer выводит искусство соседской вражды на новый цифровой уровень

UnfailingVilkas UnfailingVilkas
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Студия Innovative gaming breakthrough решила порадовать любителей пакостей новой аркадой для PC — Neighbors Bad Summer. То есть перед нами цифровая версия детской дразнилки «как достать соседа», только с возможностью заснять все свои выходки и выложить в виртуальный интернет.

Геймплей в игре такой: нужно максимально взбесить какого-то Андрюху с помощью разных пакостей. А чтобы было интереснее, в игре есть система «комбо-злости» — если вредничать аккуратно, не снижая шкалу ярости соседа, можно получить дополнительные проценты. Впрочем, если главный герой Лёха попадётся, ему придётся несладко — получит знатных тумаков.

Сам процесс строится на поиске разных предметов, с помощью которых и устраиваются гадости. Например, можно найти в комоде клей, выдавить его на кресло, а самому спрятаться в шкафу. Когда ничего не подозревающий Андрюха сядет, он приклеится и не сможет встать.

В игре также есть и другие персонажи — котик Лучик, который появляется только в седьмом эпизоде, и загадочный Священник. Этот тип при обнаружении игрока начинает свистеть, призывая соседа. Он портит жизнь с пятого по седьмой эпизод.

Neighbors Bad Summer доступна в VK Play.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Neco-Aheron

Таким играм самое место в ВК плей

4
hpi

Прочитал на картинке cummer.

1
Kolyambus

Оригинал сделан с душой, недавно перепроходил в steam. Но а это что за крипота? жестка дичь.

1
UnfailingVilkas

Почему вы так думаете? Мне нужно знать, что исправить в моей игре.

2
JENYOK777 UnfailingVilkas

Тут уже исправлять нечего. Концепция игры - сплагиачена, и даже дизайн персонажей нагло сворован.

UnfailingVilkas JENYOK777

Вы играли сами в эту игру, тут геймплей схож исключительно по пакостям

1
JENYOK777 UnfailingVilkas
тут геймплей схож исключительно по пакостям

Ну, то есть вся игра - плагиат оригинала. Те же персонажи, тот же геймплей, и даже механики тоже сворованы из оригинала. Только вместо попугая тут какой-то священник, не пойми зачем сделанный.

Человек-Анекдот

Так это буквально "как достать соседа" на минималках или я чего то не понимаю?

1
UnfailingVilkas

Не совсем так, игра сделана на движке UE5, плюс ко всему привычного управления мышкой нету, вместо этого клавиатура, также добавлена абсолютно новая механика просмотра камер, ну и сюжет другой.

2
Нехтер Сеченов UnfailingVilkas

А зачем такой игре, если вы разраб, ue5? я прощу прощения, как по мне выбор был сделан сразу неправильно, это движок, то, что это калька с другой игры, это ладно,

Kalaka Whitewing

Помойная калька какая-то.

Gibiskys

Выглядит более менее, но почему необходимо устанавливать на SSD диск и нужно 16 гигабайт оперативной памяти?