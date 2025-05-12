Лёха против Андрюхи: Neighbors Bad Summer выводит искусство соседской вражды на новый цифровой уровень

Студия Innovative gaming breakthrough решила порадовать любителей пакостей новой аркадой для PC — Neighbors Bad Summer. То есть перед нами цифровая версия детской дразнилки «как достать соседа», только с возможностью заснять все свои выходки и выложить в виртуальный интернет.
Геймплей в игре такой: нужно максимально взбесить какого-то Андрюху с помощью разных пакостей. А чтобы было интереснее, в игре есть система «комбо-злости» — если вредничать аккуратно, не снижая шкалу ярости соседа, можно получить дополнительные проценты. Впрочем, если главный герой Лёха попадётся, ему придётся несладко — получит знатных тумаков.
Сам процесс строится на поиске разных предметов, с помощью которых и устраиваются гадости. Например, можно найти в комоде клей, выдавить его на кресло, а самому спрятаться в шкафу. Когда ничего не подозревающий Андрюха сядет, он приклеится и не сможет встать.
В игре также есть и другие персонажи — котик Лучик, который появляется только в седьмом эпизоде, и загадочный Священник. Этот тип при обнаружении игрока начинает свистеть, призывая соседа. Он портит жизнь с пятого по седьмой эпизод.
Neighbors Bad Summer доступна в VK Play.
Таким играм самое место в ВК плей
Прочитал на картинке cummer.
Оригинал сделан с душой, недавно перепроходил в steam. Но а это что за крипота? жестка дичь.
Почему вы так думаете? Мне нужно знать, что исправить в моей игре.
Тут уже исправлять нечего. Концепция игры - сплагиачена, и даже дизайн персонажей нагло сворован.
Вы играли сами в эту игру, тут геймплей схож исключительно по пакостям
Ну, то есть вся игра - плагиат оригинала. Те же персонажи, тот же геймплей, и даже механики тоже сворованы из оригинала. Только вместо попугая тут какой-то священник, не пойми зачем сделанный.
Так это буквально "как достать соседа" на минималках или я чего то не понимаю?
Не совсем так, игра сделана на движке UE5, плюс ко всему привычного управления мышкой нету, вместо этого клавиатура, также добавлена абсолютно новая механика просмотра камер, ну и сюжет другой.
А зачем такой игре, если вы разраб, ue5? я прощу прощения, как по мне выбор был сделан сразу неправильно, это движок, то, что это калька с другой игры, это ладно,
Помойная калька какая-то.
Выглядит более менее, но почему необходимо устанавливать на SSD диск и нужно 16 гигабайт оперативной памяти?