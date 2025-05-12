Лёха против Андрюхи: Neighbors Bad Summer выводит искусство соседской вражды на новый цифровой уровень

Студия Innovative gaming breakthrough решила порадовать любителей пакостей новой аркадой для PC — Neighbors Bad Summer. То есть перед нами цифровая версия детской дразнилки «как достать соседа», только с возможностью заснять все свои выходки и выложить в виртуальный интернет.

Геймплей в игре такой: нужно максимально взбесить какого-то Андрюху с помощью разных пакостей. А чтобы было интереснее, в игре есть система «комбо-злости» — если вредничать аккуратно, не снижая шкалу ярости соседа, можно получить дополнительные проценты. Впрочем, если главный герой Лёха попадётся, ему придётся несладко — получит знатных тумаков.

Сам процесс строится на поиске разных предметов, с помощью которых и устраиваются гадости. Например, можно найти в комоде клей, выдавить его на кресло, а самому спрятаться в шкафу. Когда ничего не подозревающий Андрюха сядет, он приклеится и не сможет встать.

В игре также есть и другие персонажи — котик Лучик, который появляется только в седьмом эпизоде, и загадочный Священник. Этот тип при обнаружении игрока начинает свистеть, призывая соседа. Он портит жизнь с пятого по седьмой эпизод.

Neighbors Bad Summer доступна в VK Play.