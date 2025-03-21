Неожиданный многопользовательский шутер от первого лица Neighbors: Suburban Warfare получил дату выхода в раннем доступе – 17 апреля. Вместе с этим разработчики представили новый трейлер, демонстрирующий хаотичный бой в тихом пригороде, где местные жители готовы отстаивать свое первенство любыми методами.

Игра предлагает командные матчи 4 на 4, сохраняя классическую механику шутеров, но при этом помещая ее в абсурдный сеттинг. Среди героев – жизнерадостная пенсионерка Дорин, неугомонный школьник Кевин и другие колоритные персонажи.

Со временем разработчики добавят новых соседей, оружие, предметы и режимы, что сделает игру еще более насыщенной. Neighbours: Suburban Warfare выйдет в раннем доступе на PC, а после полноценного релиза появится и на консолях.