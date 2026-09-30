NEIGHBORS: Suburban Warfare вышла из раннего доступа - соседи теперь воюют на PS5, Xbox Series и ПК

Командная PvP-игра NEIGHBORS: Suburban Warfare от Invisible Walls вышла из раннего доступа и теперь доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam. Проект провёл в раннем доступе около полутора лет: его первоначальная версия появилась на ПК 17 апреля 2025 года.

Игра превращает обычные соседские конфликты в масштабные разрушительные разборки. Команды защищают собственные дома и одновременно пытаются уничтожить имущество соперников, используя практически всё, что окажется под рукой. В ход идут сковородки, рогатки, клюшки для гольфа и даже помидоры, а специальные гаджеты позволяют устроить соседям ещё более неприятные сюрпризы.

У каждого персонажа есть собственные способности и стиль игры. В зависимости от выбранного соседа команда может строить разные тактики, а укрепление дома становится не менее важной задачей, чем атака. Игрокам предстоит заколачивать окна, устанавливать ловушки и защищать наиболее ценные предметы внутри здания.

На полноценном релизе доступны несколько режимов. В «Разрушении» команды пытаются уничтожить дом противника раньше соперников, «Драка» сосредоточена непосредственно на сражениях, а «Охота за предметом» превращает игроков в обычные предметы, за которыми охотятся остальные. Наконец, в «Вторжении роботов» соседям приходится объединиться против волн механических врагов.

Таким образом, NEIGHBORS: Suburban Warfare делает ставку на сочетание командного PvP, разрушаемого окружения и абсурдных способов устроить соседям очередной тяжёлый день.