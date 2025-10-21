Российская игра "Нейробаюн" представила тизер - это "диаблоид" с ИИ-сюжетом по мотивам сказок

Студия Madness из России представила первый тизер-трейлер своего ролевого экшена «Нейробаюн», вдохновлённого древнерусским фольклором.

Особенностью проекта стало активное применение технологий искусственного интеллекта. Благодаря ИИ сюжетная линия, диалоги и события в игре динамически меняются в зависимости от действий игрока. Разработчики утверждают, что это обеспечит высокую реиграбельность.

Озвучил главного героя — Кота Баюна — известный актёр дубляжа Борис Репетур, которого многие знают как ведущего культовой телепрограммы о видеоиграх «От винта!».

Среди других особенностей игры: уникальные диалоги с персонажами из русских сказок; сражения с нечистой силой и духами в сеттинге Древней Руси; сочетание атмосферы старинных легенд с передовыми ИИ-технологиями.

Релиз полной версии «Нейробаюна» запланирован на осень 2026 года в Steam и VK Play.

Игровая индустрия всё чаще использует искусственный интеллект для создания динамического контента. Например, в 2024 году NVIDIA представила технологию ACE, которая позволяет NPC вести осмысленные диалоги с игроками в реальном времени. Российские разработчики также активно экспериментируют с ИИ — в 2023 году GEM Capital основала фонд для поддержки стартапов в этой области.