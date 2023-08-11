Приключенческая игра про фотографирование кошек Neko Odyssey анонсирована для ПК ©

Издательство Flyhigh Works и разработчик Banchou Tactics компания Secret Character анонсировали Neko Odyssey, приключенческую игру про фотографирование кошек, которая выйдет на ПК через Steam в 2024 году.

Это несколько необычная казуальная приключенческая игра, в которой основной игровой процесс сосредоточен на фотографировании кошек. Пиксель-арт графика в трехмерном окружении создает чарующую атмосферу, напоминающую японскую анимацию.

В игре вам предстоит искать кошек в разных местах города и фотографировать их для загрузки в социальные сети (в игре). Каждая загруженная фотография будет получать "лайки" от пользователей сети. По мере того как вы будете получать больше "лайков", вы станете более известным, а ваши подписчики могут давать советы по поиску новых и разнообразных поз для кошек.

Во время фотосессий некоторые кошки могут потребовать, чтобы вы установили с ними связь, прежде чем разрешить их сфотографировать. Вы также можете столкнуться с определенными событиями, которые приведут вас к открытию новых возможностей для фотографирования.

Помимо фотографирования кошек и публикации фотографий в социальных сетях, игра включает в себя основную сюжетную линию, в которой вам предстоит разгадать тайны города, основываясь на информации, полученной в результате фотографирования кошек. Вместе с приключениями в этой игре вы испытаете восторг, миловидность и вдохновение.