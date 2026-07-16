Приключение о фотографировании котов Neko Odyssey выйдет на Switch 30 июля

Издатель Flyhigh Works и разработчик Secret Character объявили, что приключенческая игра Neko Odyssey выйдет на Nintendo Switch 30 июля.

Изначально проект стал доступен на PC в Steam в декабре 2024 года, а теперь доберется и до консоли Nintendo.

Neko Odyssey — это расслабляющее приключение для любителей кошек, в котором основная задача игрока заключается в поиске и фотографировании пушистых обитателей небольшого городка. Игра сочетает трехмерное окружение с пиксельной графикой, создавая атмосферу, напоминающую японскую анимацию.

Во время путешествия предстоит искать котов в самых разных уголках города, делать удачные снимки и публиковать их во внутренней социальной сети. Чем популярнее окажутся фотографии, тем больше лайков и подписчиков получит главный герой. Новые поклонники смогут делиться подсказками, помогая находить редких кошек и необычные позы для съемки.

Не все питомцы сразу согласятся позировать перед камерой — с некоторыми сначала придется подружиться. Кроме того, по мере исследования будут открываться различные события и новые возможности для создания уникальных кадров.

Помимо спокойного процесса фотосъемки, игра предлагает полноценную сюжетную линию. Изучая сделанные фотографии, игроки смогут постепенно раскрыть тайны загадочного городка и узнать его историю.

Релиз Neko Odyssey на Nintendo Switch состоится 30 июля.