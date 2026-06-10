Геймплейный трейлер брутальной игры Nekome: Nazi Hunter показывает взрывной экшен вместе с бесшумным стелсом

Разработчики представили свежий трейлер своего грядущего брутального экшена Nekome: Nazi Hunter, предлагающий детально взглянуть на суровый и полный насилия путь главного героя по имени Вано.



Свежий ролик глубже погружает игроков в игровой процесс, демонстрируя опасных врагов, которые встанут на пути протагониста, и разнообразные мрачные локации, где развернутся ожесточенные сражения. Но главное, на что авторы делают упор - это то, какими изощренными и жестокими способами Вано будет прорубать себе дорогу к мести.