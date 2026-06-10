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Nekome: Nazi Hunter TBA
Слэшер, Инди, От третьего лица
5.3 12 оценок

Геймплейный трейлер брутальной игры Nekome: Nazi Hunter показывает взрывной экшен вместе с бесшумным стелсом

TheSkoofLord TheSkoofLord

Разработчики представили свежий трейлер своего грядущего брутального экшена Nekome: Nazi Hunter, предлагающий детально взглянуть на суровый и полный насилия путь главного героя по имени Вано.

Свежий ролик глубже погружает игроков в игровой процесс, демонстрируя опасных врагов, которые встанут на пути протагониста, и разнообразные мрачные локации, где развернутся ожесточенные сражения. Но главное, на что авторы делают упор - это то, какими изощренными и жестокими способами Вано будет прорубать себе дорогу к мести.

Трейлеры
17
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
WerGC

гг мягко говоря не очень

7
WishMe1uck

Смысл понятен. Но двигатель лет на 10 опоздал точно. Смерть фашисткой заразе!!!

2
Wolfram carbide

швонц, мерс и вондербляден одобряе)

1