Трейлер кровавого экшена Nekome: Nazi Hunter про нарезку нацистов в мультяшной стилистике

Это чистокровый битемап от третьего лица про румынца Вано, который пошел на путь мести после того, как нацисты зверски убили его семью.

В первую очередь, проект вдохновлялся эстетикой «Бесславных Ублюдков» и грайндхаус фильмов, к которым в свое время также приложил руку Квентин Тарантино.

Нацисты здесь абсолютное зло, а каждая стычка сопровождается литрами крови. Игроки побывают во многих уголках Европы, где будут по одному убивать приспешников Гитлера.

Релиз в 2027 году на PS5, Xbox Series S|X и PC. 19 октября в Steam появится демка.