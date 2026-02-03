Вторая мировая, месть и нацисты: смотрим первый трейлер кровавого экшена Nekome: Nazi Hunter

Студия ProbablyMonsters, похоже, решила возродить дух старого доброго «эксплуатационного кино» в видеоигровом формате. Разработчики официально анонсировали одиночный экшен от третьего лица Nekome: Nazi Hunter, представив дебютный трейлер, который не стесняется демонстрировать жестокость войны без купюр.

Сюжет игры сосредоточится на истории Вано Настасу — молодого рома, чью семью зверски убили нацистские солдаты. Охваченный горем и яростью, герой превращается из жертвы в охотника, отправляясь в личный путь мести через всю растерзанную войной Европу.

Показанный ролик, хоть и короток, задает предельно мрачный и брутальный тон. Зрителям продемонстрировали сцену, где протагонист без колебаний расправляется с врагами. В одном из эпизодов герой буквально протыкает горло нациста огромным ножом — намек на то, что в игре будет реализована система жестоких добиваний. Авторы обещают сочетание стелса, планирования атак и яростного ближнего боя.

Стилистика проекта явно вдохновлена эстетикой грайндхаус-кинематографа и, возможно, культовыми «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино. Разработчики описывают геймплей как «симфонию насилия», где каждая схватка имеет вес.

Хотя точный список платформ пока не объявлен, учитывая послужной список издателя и специфику проекта, выход на ПК (и, вероятно, актуальных консолях) практически гарантирован. Дата релиза Nekome: Nazi Hunter пока держится в секрете.