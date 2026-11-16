Steam-версия Nekopara Sekai Connect выйдет 18 ноября - разработчики извинились за задержку

Студия NekoNyan объявила официальную дату релиза Nekopara Sekai Connect в Steam. Игра станет доступна в среду, 18 ноября 2026 года, сразу после завершения технического обслуживания.

Разработчики принесли извинения за то, что выпуск Steam-версии занял больше времени, чем планировалось. В качестве компенсации за задержку всем игрокам обещают раздать внутриигровые гемы.

Сейчас команда завершает финальные настройки, чтобы обеспечить стабильный и приятный опыт для всех пользователей. Разработчики также напомнили, что игру можно добавить в список желаемого в Steam.