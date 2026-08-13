Киберпанк-экшен NEO BERLIN 2087 обзавёлся немецким издателем и новым геймплейным трейлером

Немецкая команда Elysium Game Studio официально объявила о заключении стратегического партнёрского соглашения с берлинской компанией ByteRockers Games. Новоиспечённый издатель полностью берёт на себя все обязанности по продвижению и выводу амбициозного киберпанк-экшена NEO BERLIN 2087 на международный рынок. Представители издательства подчеркнули, что их привлекают нестандартные игровые идеи и локальные инди-студии, которые стремятся создать кинематографичную детективную историю с высококачественной графикой ради максимального погружения. В честь заключения данной сделки партнёры опубликовали свежий трейлер, демонстрирующий мрачные улицы разделённого мегаполиса будущего, а также ответили на самые популярные и острые вопросы от игрового сообщества.

Творческая команда официально заявила, что проект создаётся на базе современного графического движка Unreal Engine 5. Главные действующие лица моделировались авторами полностью вручную с помощью сторонних инструментов, после чего готовые модели переносились в систему MetaHuman для проведения риггинга и настройки анимации лица. Разработчики отдельно отметили колоссальную важность получения государственного финансирования от Федерального министерства исследований, технологий и космоса Германии, без которого создание игры было бы невозможным. При этом по закону государственные деньги могут тратиться исключительно на оплату труда сотрудников, а создание любых рекламных материалов финансируется студией самостоятельно.

Из-за высокой стоимости производства на момент релиза в игре будет доступна полноценная озвучка только на английском языке, главные роли в которой исполнили известные актёры Элиас Туфексис и Дуня Стоянович. Перевод интерфейса и субтитров планируется реализовать сразу на несколько языков, включая немецкий, турецкий и бразильский португальский, а к вопросу расширения списка озвучки авторы вернутся после оценки стартовых продаж. Все показанные до текущего момента видеоролики демонстрируют раннюю пре-альфа-версию игры, поэтому технические зависания и проблемы с рендерингом на данном этапе являются нормой. Вся основная полировка, оптимизация производительности и снижение минимальных системных требований до приемлемого уровня запланированы на более поздние стадии разработки.

В данный момент авторы активно сотрудничают со сторонними профессиональными компаниями по контролю качества, специалисты которых проводят закрытые тесты ранних билдов и предоставляют важную обратную связь. Набирать обычных тестировщиков из числа фанатов или выпускать публичную демонстрационную версию для всех желающих команда пока не планирует. Официальный релиз NEO BERLIN 2087 на персональных компьютерах и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 2028 год, хотя изначально предполагались более ранние сроки. Ближайший показ играбельной версии для профильной прессы и игровых журналистов состоится в рамках грядущей международной выставки gamescom 2026.