Neo Berlin 2087
6.2 14 оценок

Пользователи высмеяли анонсирующий трейлер шутера Neo Berlin 2087 на Unreal Engine 5

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butcher69
Новости

Сегодня на официальном канале PlayStation на YouTube появился трейлер игры под названием Neo Berlin 2087, который вызвал недоумение у поклонников. Как лаконично выразился один из комментаторов: "Я никогда не видел, чтобы игра с такой впечатляющей технологией выглядела так, будто ее сделали на бюджет в 20 баксов". Это удивительно точное утверждение: трейлер выглядит местами красиво и при этом очень дешево и безвкусно.

Справедливости ради стоит отметить, что игра находится на ранней стадии разработки, и Unreal Engine 5, вероятно, выполняет большую часть тяжелой работы. На сайте немецкого разработчика Elysium Game Studio игра описывается как "детективный триллер с повествованием от третьего и первого лица в мире киберпанка, вдохновленный классикой, такой как Blade Runner и Ghost in the Shell". Круто!

Действие игры происходит в Берлине, в 2087 году. Технологический прогресс и кибернизация разделили общество на два класса, где богатые правят городом, а бедные борются за выживание в трущобах и на смертоносной пустоши за городскими стенами. В истории о справедливости, дружбе, любви, чувстве вины и предательстве мы сочетаем лучшие элементы научной фантастики так, как никогда раньше.

Очевидно, что у разработчика большие амбиции, и, возможно, неудивительно, что дата выхода игры не объявлена. Игра частично финансируется правительством Германии, но не стоит ожидать, что игра выйдет в ближайшее время.

Другие пользователи не остались в стороне, одни из самых популярных комментариях гласят

Когда он говорит в конце "Так что я был вынужден сделать это...", я думаю, он имел в виду выпуск трейлера на этой стадии разработки.
Графика настолько феноменальна, что я могу считать кадры.
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Комментарии: 37
Ваш комментарий
Dry2Ice

Это Vanquish курильщика? На самом деле удивительно как трейлер выглядит как кривой пререндер, имеет кадровую частоту схожую с количеством пальцев у фрезеровщика и графику хуже, чем в Crysis 3 десятилетней давности. Про страшный дизайн, рваные анимации и модельки, как из бюджетной 18+ игры я вообще молчу.

16
potemkin2021

Вот кого мне напомнил Гг xD

Спойлер
8
Horrifing
5
Horrifing Horrifing

Так сказать их сын

3
Porsche911GT3RS Horrifing

А ты видимо его пиарщик. Вытащил из всеобщего забвения.

0
Horrifing Porsche911GT3RS

Неа

0
Albed0

Вообще странная идея - выпускать трейлер ПРЕ-АЛЬФА версии и пытаться выдавить с него драму в 10-12 фпс, а потом собирать тонны хейта, что разрабы-рукожопые мудаки. Очень странное решение. Не иначе, инвесторы придавили.

5
El_Trolo

Ого, ну и мусор. Впрочем, как раз для аудитории плейстейшн.

4
besnovaty1986

убожество

1
El_Trolo besnovaty1986

И не говори. На уровне кликбейтных видосов с ютуба по типу "посмотрите как бы выглядел ремастер <названиеигры>, если бы его делали героиновые наркоманы".

0
PolGhost

На серой дороге в сером костюме из серого оружия расстреливаем серых врагов

В трейлере еще ладно, можно хоть что-то разглядеть, а вот непосредственно играя, легко можно потеряться

Ну, как было с UE4, теперь будет и с UE5. В начале будут выпускать какие-то посредственные игры на движке, а потом, постепенно начнут выпускать хорошие

1
Oscilograf

"На серой дороге в сером костюме из серого оружия расстреливаем серых врагов"

Негры ночью тырят уголь :)

-1
AIM WP

это что мутант крайсиса и макс пейна ?

еще и эксклюзивно для самой лучшей консоли

1
alexmegaking

rtx ради rtx

1
Eyef

Помню видел старый трейлер этой игры лет 5 назад. Она и тогда точно также выглядела.

1
Vladislav123123123123

В этом видео есть вставки из прошлого трейлера который не могу найти, так вроде с того времени ничего не изменилось.


https://www.youtube.com/watch?v=0t3N8Z27CsE

0
GucciGucci

к гг можно записаться на бровки и ноготочки

0
Oscilograf

Ist das Cyberpunk? - Nein, es ist Scheiße.

0
varenuha2uha

там в анонсирующем буква "С" лишняя

0
Роман Жгутиков

Непонравилось.Этот прыжок в стиле лягухи как в макс пейне и все серое.Смысол убивать одинаковых роботов?Вообще вчера смотрел трейлер trepang2 очень понравилось, там если и будет хреновая подача сюжета то гемплейно игра будет тащить чисто мясом и крутыми фишками,тут чисто слизали замедление времени и все,тупо расстрел тупых роботов.

0
Serpentrage

Музяку как будто из кризиса 2 взяли =)) но что-то пошло не так.

0
Cyborgg

Да нормальный трейлер чё

0
xXHASLXx

нацисты будущего будут себя называть антинацистами)))

0
Razox

Да экзы плойки уже не те... В этом году Форспокен вышел ну или высрался, теперь это в разработке. Славные деньги унчей, ластух и год оф варов прошли, теперь только такой шлак под плашкой Playstation.

0
Porsche911GT3RS

Везде же надо сраный дождь, и мокрые поверхности сделать. И побольше капель на линзу.

0
termikk

да везде заметил такое

ну типа ветер дождь и тд придает динамику

на деле туфта все это

0
FoXtrot777

Я даже дважды проверил разрешение в плеере.

0
Виктор Лазорев

зачем тужится и выдавать такие "трейлеры"

0
SoRaS3

Вот она правда, а не эти 100500 "демонстраций".

0
rushfuoff

А злые языки еще часто утверждают, что русские не создали ни одной нормальной игры! Создали! Одну. Тетрисом именуется...))

0
FURYbushmaster
На сайте немецкого разработчика Elysium Game Studio

все понято вражеская шняга

-2
Wing42
все понято вражеская шняга

Что ты хочешь этим сказать?

0
FURYbushmaster Wing42

выше все написано

0
Wing42 FURYbushmaster

Написано, но ничего не понятно. Похоже, ты тут лишь бы коммент написать, а какой в том будет смысл - неважно.

0
FURYbushmaster Wing42

я написал свое мнение, ещё вопросы будут?, или топишь за немчуру?

0
Wing42 FURYbushmaster

Фигня с под коня твоё мнение. С немцами он до сих пор воюет, ха, гляди какой :D

1