Пользователи высмеяли анонсирующий трейлер шутера Neo Berlin 2087 на Unreal Engine 5 ©

Сегодня на официальном канале PlayStation на YouTube появился трейлер игры под названием Neo Berlin 2087, который вызвал недоумение у поклонников. Как лаконично выразился один из комментаторов: "Я никогда не видел, чтобы игра с такой впечатляющей технологией выглядела так, будто ее сделали на бюджет в 20 баксов". Это удивительно точное утверждение: трейлер выглядит местами красиво и при этом очень дешево и безвкусно.

Справедливости ради стоит отметить, что игра находится на ранней стадии разработки, и Unreal Engine 5, вероятно, выполняет большую часть тяжелой работы. На сайте немецкого разработчика Elysium Game Studio игра описывается как "детективный триллер с повествованием от третьего и первого лица в мире киберпанка, вдохновленный классикой, такой как Blade Runner и Ghost in the Shell". Круто!

Действие игры происходит в Берлине, в 2087 году. Технологический прогресс и кибернизация разделили общество на два класса, где богатые правят городом, а бедные борются за выживание в трущобах и на смертоносной пустоши за городскими стенами. В истории о справедливости, дружбе, любви, чувстве вины и предательстве мы сочетаем лучшие элементы научной фантастики так, как никогда раньше.

Очевидно, что у разработчика большие амбиции, и, возможно, неудивительно, что дата выхода игры не объявлена. Игра частично финансируется правительством Германии, но не стоит ожидать, что игра выйдет в ближайшее время.

Другие пользователи не остались в стороне, одни из самых популярных комментариях гласят

Когда он говорит в конце "Так что я был вынужден сделать это...", я думаю, он имел в виду выпуск трейлера на этой стадии разработки.

Графика настолько феноменальна, что я могу считать кадры.