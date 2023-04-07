Пользователи высмеяли анонсирующий трейлер шутера Neo Berlin 2087 на Unreal Engine 5

Сегодня на официальном канале PlayStation на YouTube появился трейлер игры под названием Neo Berlin 2087, который вызвал недоумение у поклонников. Как лаконично выразился один из комментаторов: "Я никогда не видел, чтобы игра с такой впечатляющей технологией выглядела так, будто ее сделали на бюджет в 20 баксов". Это удивительно точное утверждение: трейлер выглядит местами красиво и при этом очень дешево и безвкусно.
Справедливости ради стоит отметить, что игра находится на ранней стадии разработки, и Unreal Engine 5, вероятно, выполняет большую часть тяжелой работы. На сайте немецкого разработчика Elysium Game Studio игра описывается как "детективный триллер с повествованием от третьего и первого лица в мире киберпанка, вдохновленный классикой, такой как Blade Runner и Ghost in the Shell". Круто!
Действие игры происходит в Берлине, в 2087 году. Технологический прогресс и кибернизация разделили общество на два класса, где богатые правят городом, а бедные борются за выживание в трущобах и на смертоносной пустоши за городскими стенами. В истории о справедливости, дружбе, любви, чувстве вины и предательстве мы сочетаем лучшие элементы научной фантастики так, как никогда раньше.
Очевидно, что у разработчика большие амбиции, и, возможно, неудивительно, что дата выхода игры не объявлена. Игра частично финансируется правительством Германии, но не стоит ожидать, что игра выйдет в ближайшее время.
Другие пользователи не остались в стороне, одни из самых популярных комментариях гласят
Когда он говорит в конце "Так что я был вынужден сделать это...", я думаю, он имел в виду выпуск трейлера на этой стадии разработки.
Графика настолько феноменальна, что я могу считать кадры.
Это Vanquish курильщика? На самом деле удивительно как трейлер выглядит как кривой пререндер, имеет кадровую частоту схожую с количеством пальцев у фрезеровщика и графику хуже, чем в Crysis 3 десятилетней давности. Про страшный дизайн, рваные анимации и модельки, как из бюджетной 18+ игры я вообще молчу.
Вот кого мне напомнил Гг xD
Так сказать их сын
А ты видимо его пиарщик. Вытащил из всеобщего забвения.
Неа
Вообще странная идея - выпускать трейлер ПРЕ-АЛЬФА версии и пытаться выдавить с него драму в 10-12 фпс, а потом собирать тонны хейта, что разрабы-рукожопые мудаки. Очень странное решение. Не иначе, инвесторы придавили.
Ого, ну и мусор. Впрочем, как раз для аудитории плейстейшн.
убожество
И не говори. На уровне кликбейтных видосов с ютуба по типу "посмотрите как бы выглядел ремастер <названиеигры>, если бы его делали героиновые наркоманы".
На серой дороге в сером костюме из серого оружия расстреливаем серых врагов
В трейлере еще ладно, можно хоть что-то разглядеть, а вот непосредственно играя, легко можно потеряться
Ну, как было с UE4, теперь будет и с UE5. В начале будут выпускать какие-то посредственные игры на движке, а потом, постепенно начнут выпускать хорошие
"На серой дороге в сером костюме из серого оружия расстреливаем серых врагов"
Негры ночью тырят уголь :)
это что мутант крайсиса и макс пейна ?
еще и эксклюзивно для самой лучшей консоли
rtx ради rtx
Помню видел старый трейлер этой игры лет 5 назад. Она и тогда точно также выглядела.
В этом видео есть вставки из прошлого трейлера который не могу найти, так вроде с того времени ничего не изменилось.
https://www.youtube.com/watch?v=0t3N8Z27CsE
к гг можно записаться на бровки и ноготочки
Ist das Cyberpunk? - Nein, es ist Scheiße.
там в анонсирующем буква "С" лишняя
Непонравилось.Этот прыжок в стиле лягухи как в макс пейне и все серое.Смысол убивать одинаковых роботов?Вообще вчера смотрел трейлер trepang2 очень понравилось, там если и будет хреновая подача сюжета то гемплейно игра будет тащить чисто мясом и крутыми фишками,тут чисто слизали замедление времени и все,тупо расстрел тупых роботов.
Музяку как будто из кризиса 2 взяли =)) но что-то пошло не так.
Да нормальный трейлер чё
нацисты будущего будут себя называть антинацистами)))
Да экзы плойки уже не те... В этом году Форспокен вышел ну или высрался, теперь это в разработке. Славные деньги унчей, ластух и год оф варов прошли, теперь только такой шлак под плашкой Playstation.
Везде же надо сраный дождь, и мокрые поверхности сделать. И побольше капель на линзу.
да везде заметил такое
ну типа ветер дождь и тд придает динамику
на деле туфта все это
Я даже дважды проверил разрешение в плеере.
зачем тужится и выдавать такие "трейлеры"
Вот она правда, а не эти 100500 "демонстраций".
А злые языки еще часто утверждают, что русские не создали ни одной нормальной игры! Создали! Одну. Тетрисом именуется...))
все понято вражеская шняга
Что ты хочешь этим сказать?
выше все написано
Написано, но ничего не понятно. Похоже, ты тут лишь бы коммент написать, а какой в том будет смысл - неважно.
я написал свое мнение, ещё вопросы будут?, или топишь за немчуру?
Фигня с под коня твоё мнение. С немцами он до сих пор воюет, ха, гляди какой :D