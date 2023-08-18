Появился новый трейлер Neo Berlin 2087 - киберпанк-триллера, вдохновлённого "Бегущим по лезвию" и "Призраком в доспехах"

В сети появился свежий трейлер игры Neo Berlin 2087, в котором раскрываются некоторые сюжетные детали и демонстрируется геймплей.
Neo Berlin 2087 — это детективный триллер, в котором игрок может переключаться между видом от третьего и первого лица. Игра сочетает в себе элементы экшен-шутера, стелс-геймплея, RPG, интерактивных расследований и кинематографического повествования. Игра вдохновлена такими культовыми фильмами научной фантастики, как «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах» (1995).
Игра переносит нас в Берлин в 2087 году, где технологический прогресс и кибернизация привели к разделению общества на два класса: богатые живут в роскоши и контролируют город, а бедные вынуждены выживать в нищете и опасности за городскими стенами. В игре мы станем свидетелями истории о справедливости, дружбе, любви, чувстве вины и предательстве. Разработчики обещают, что игра позволит нам увидеть научную фантастику в новом свете.
Если верить разработчикам, то игра должна выйти уже в следующем году. Среди платформ указаны PC, PS5 и Xbox Series S/X. А пока вы можете добавить игру в список желаемого Steam.
Какая отвратительная рожа
Выглядит интригующе, однако по графике конечно швах, всё пластиковое и не естественное, ощущение будто бы делают игру новички которые только вчера UE освоили.
У главного героя губы накачены ботексом. Это выглядит так по современному
с превьюшки я че то угорел, гачимучипанк
Нео Берлин 2087 скорее надо делать в сеттинге Рейда или 13 района. Правдоподобнее будет.
Оу, ещё один убийца Киберпанка :) Кстати, а где там прошлый убийца, про которого уже 3 года никаких новостей? :) Даже оффсайт закрыли.
https://www.playground.ru/nothing
заваленный горизонт и низкий фов практически в каждом кадре, разработчики прямо расстарались)
Выглядит как киберпанк здорового человека. Но это не точно)