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Neo Berlin 2087 2024 г.
6.5 18 оценок

Появился новый трейлер Neo Berlin 2087 - киберпанк-триллера, вдохновлённого "Бегущим по лезвию" и "Призраком в доспехах"

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Lunersun
Новости

В сети появился свежий трейлер игры Neo Berlin 2087, в котором раскрываются некоторые сюжетные детали и демонстрируется геймплей.

Neo Berlin 2087 — это детективный триллер, в котором игрок может переключаться между видом от третьего и первого лица. Игра сочетает в себе элементы экшен-шутера, стелс-геймплея, RPG, интерактивных расследований и кинематографического повествования. Игра вдохновлена такими культовыми фильмами научной фантастики, как «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах» (1995).

Игра переносит нас в Берлин в 2087 году, где технологический прогресс и кибернизация привели к разделению общества на два класса: богатые живут в роскоши и контролируют город, а бедные вынуждены выживать в нищете и опасности за городскими стенами. В игре мы станем свидетелями истории о справедливости, дружбе, любви, чувстве вины и предательстве. Разработчики обещают, что игра позволит нам увидеть научную фантастику в новом свете.

Если верить разработчикам, то игра должна выйти уже в следующем году. Среди платформ указаны PC, PS5 и Xbox Series S/X. А пока вы можете добавить игру в список желаемого Steam.

5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ToOldforTHIS

Какая отвратительная рожа

6
SpacePRedator014

Выглядит интригующе, однако по графике конечно швах, всё пластиковое и не естественное, ощущение будто бы делают игру новички которые только вчера UE освоили.

3
Rey Harley

У главного героя губы накачены ботексом. Это выглядит так по современному

1
Ray Liotta

с превьюшки я че то угорел, гачимучипанк

0
0ncnjqybr

Нео Берлин 2087 скорее надо делать в сеттинге Рейда или 13 района. Правдоподобнее будет.

0
Rаyden

Оу, ещё один убийца Киберпанка :) Кстати, а где там прошлый убийца, про которого уже 3 года никаких новостей? :) Даже оффсайт закрыли.

https://www.playground.ru/nothing

0
PuserG

заваленный горизонт и низкий фов практически в каждом кадре, разработчики прямо расстарались)

0
evil_capcha

Выглядит как киберпанк здорового человека. Но это не точно)

-4