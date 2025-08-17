Сочетание Cyberpunk 2077, Матрицы и F.E.A.R выглядит все лучше, но последний трейлер не развеял всех сомнений игроков

Независимая студия Elysium Game недавно представила трейлер интригующей смеси экшена-RPG, шутера и стелса Neo Berlin 2087.

Материал представляет несколько видеороликов и геймплейные фрагменты, которые по атмосфере сильно напоминают "Матрицу" или такие игры, как F.E.A.R. и Cyberpunk 2077. Разработчики не скрывают, что многие механики заимствованы из известных серий Deus Ex и Max Payne (в том числе замедление времени во время стрельбы).

На первый взгляд видно значительное улучшение по сравнению с роликами до этого. Улучшилась, например, ситуация со снижением fps в новом трейлере, а также анимация, которая теперь выглядит немного лучше. Однако большинство игроков по-прежнему очень скептически относятся к игре.

В комментариях под видео отмечают, что диалоги в игре звучат довольно дешево, все персонажи, кроме главного героя, производят впечатление, будто озвучены ИИ, а некоторые анимации героев по-прежнему "дешевые" и "неуклюжие". Игроки также обращают внимание на то, что Neo Berlin 2087 выглядит безлико из-за слишком большого количества отсылок к различным фильмам и играм.

Игру часто сравнивают с печально известной MindsEye, которая в трейлерах также восхищала графикой, но после премьеры оказалась слабой и недоработанной игрой. Остается ждать более подробной информации о Neo Berlin 2087.