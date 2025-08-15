В свежем трейлере антиутопической RPG в киберпанковском мире Neo Berlin 2087 представили новых персонажей

Студия Elysium Game Studio выпустила геймплейный трейлер Neo Berlin 2087, представленный на Gamescom 2025, – своего предстоящего ролевого боевика от третьего и первого лица, действие которого разворачивается в антиутопическом киберпанковском мире.

Neo Berlin 2087 была впервые анонсирована в 2021 году под названием Shadow of Conspiracy: Section 2. В апреле 2023 года она была переименована и получила новые геймплейные трейлеры в преддверии Gamescom 2023 и Gamescom 2024.

Погрузитесь в антиутопический киберпанк-мир Neo Berlin 2087 — уникальной экшен-RPG от третьего и первого лица, созданной для поклонников захватывающих одиночных игр. Откройте для себя глубокий сюжет с захватывающим сюжетом благодаря невиданному ранее игровому процессу, новым уровням, кинематографичным вставкам и напряжённым боям. Познакомьтесь с новыми персонажами Брайаном и Фениксом в этом захватывающем анонсе с Gamescom 2025.

Neo Berlin 2087 будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam.