Neo Berlin 2087 2026 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Научная фантастика , Киберпанк
7.3 81 оценка

В свежем трейлере антиутопической RPG в киберпанковском мире Neo Berlin 2087 представили новых персонажей

monk70 monk70

Студия Elysium Game Studio выпустила геймплейный трейлер Neo Berlin 2087, представленный на Gamescom 2025, – своего предстоящего ролевого боевика от третьего и первого лица, действие которого разворачивается в антиутопическом киберпанковском мире.

Neo Berlin 2087 была впервые анонсирована в 2021 году под названием Shadow of Conspiracy: Section 2. В апреле 2023 года она была переименована и получила новые геймплейные трейлеры в преддверии Gamescom 2023 и Gamescom 2024.

Погрузитесь в антиутопический киберпанк-мир Neo Berlin 2087 — уникальной экшен-RPG от третьего и первого лица, созданной для поклонников захватывающих одиночных игр. Откройте для себя глубокий сюжет с захватывающим сюжетом благодаря невиданному ранее игровому процессу, новым уровням, кинематографичным вставкам и напряжённым боям. Познакомьтесь с новыми персонажами Брайаном и Фениксом в этом захватывающем анонсе с Gamescom 2025.

Neo Berlin 2087 будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam.

Комментарии: 3
Skullsmasher

max payne, cyberpunk 2077, deus ex с Аной де Армас, Морфиусом и зомбями

MadPyramus

Тоже про Морфиса подумал, но я предложу свои варианты.

Нынешняя ботоксная Фокси Ди, Джанкарло Эспозито, и чел ждущий под кроватью пока ты заснёшь.

Destroited
В свежем трейлере
