Neo Junk City официально вышла: киберпанк-детектив с гонками и перестрелками уже доступен в Steam

9 ноября 2026 года в Steam состоялся релиз Neo Junk City — инди-игры от студии Starblade Games. Разработчики и издатели (Starblade Games) выпустили проект, который смешивает классический point-and-click с элементами action-RPG, быстрыми аркадными гонками и динамичными перестрелками.

О чём игра

Действие разворачивается в антиутопическом «Утонувшем городе» (Drowned City) — полузатопленном мегаполисе, где неоновые огни никогда не гаснут, а тёмное дно города процветает. Игрок берёт на себя роль андроида-детектива по имени Buster 09. Его задание — расследовать убийство. Есть только одна проблема: он уже знает, что совершил это убийство сам… просто не помнит, почему.

Игра предлагает путешествие по полузатопленному метрополису: расследование преступлений, гонки по опасным улицам и бои с роботами, психопатами и кибернетическими монстрами. По мере прохождения мир меняется в зависимости от действий игрока и его влияния на местных жителей.

Ключевые особенности

Увлекательный сюжет : детективная история с сильным акцентом на память, вину и раскрытие правды о самом себе.

: детективная история с сильным акцентом на память, вину и раскрытие правды о самом себе. Динамическая система взаимодействия и развивающийся мир : контекстно-зависимые «блоки взаимодействия» развиваются по мере исследования локаций и построения отношений с жителями города. Ваши решения и поступки напрямую влияют на окружение — мир меняется, открываются новые пути, а последствия действий отражаются на городе и его обитателях. Это свежий взгляд на классическую point-and-click механику.

: контекстно-зависимые «блоки взаимодействия» развиваются по мере исследования локаций и построения отношений с жителями города. Ваши решения и поступки напрямую влияют на окружение — мир меняется, открываются новые пути, а последствия действий отражаются на городе и его обитателях. Это свежий взгляд на классическую point-and-click механику. Аркадные гонки : высокоскоростные погони по неоновым улицам в стиле ретро-аркад. Нужно опасаться Highway Authority System — система строго следит за водителями. Слишком медленная езда может стоить не только прав, но и жизни.

: высокоскоростные погони по неоновым улицам в стиле ретро-аркад. Нужно опасаться Highway Authority System — система строго следит за водителями. Слишком медленная езда может стоить не только прав, но и жизни. Быстрые перестрелки : динамичные шутер-сегменты, где цели появляются внезапно. Нужно быстро различать угрозы и случайных прохожих, полагаясь на реакцию и точность.

: динамичные шутер-сегменты, где цели появляются внезапно. Нужно быстро различать угрозы и случайных прохожих, полагаясь на реакцию и точность. Пиксельная графика: красиво проработанный пиксель-арт, который живо передаёт атмосферу киберпанка.

Итог

Neo Junk City — это редкий случай, когда point-and-click не просто ожил, а получил новое дыхание. Здесь детективная история с амнезией и чувством вины идеально переплетается с аркадными гонками и резкими перестрелками, а пиксельный киберпанк создаёт по-настоящему цепляющую атмосферу. Если вы любите мрачные неоновые города, чёрный юмор и игры, где каждое решение оставляет след, — добро пожаловать в Утонувший город. Buster 09 уже ждёт.