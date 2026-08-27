Neon Abyss 2 этой осенью выйдет из раннего доступа и отправится на консоли

Издатель Kepler Ghost и разработчик Veewo Games объявили, что Neon Abyss 2 этой осенью покинет ранний доступ на PC и одновременно выйдет на PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Продолжение пиксельного рогалика с боковой прокруткой впервые стало доступно в раннем доступе Steam 17 июля 2025 года.

Neon Abyss 2 сохраняет знакомую формулу серии с динамичным геймплеем в стиле run-and-gun, но заметно расширяет её возможности. Главным нововведением станет онлайн-кооператив для четырёх игроков, позволяющий проходить игру вместе с тремя друзьями. Участники смогут координировать свои сборки и даже исследовать разные комнаты одной карты.

Разработчики также обещают огромное разнообразие оружия — от бит и сабель до растений и существ, способных сражаться на стороне героя. Дополнительную глубину прохождения обеспечит система синергий: случайно получаемые предметы можно комбинировать, создавая необычные и мощные сочетания.

Вернутся и Хатчмоны — существа, которых можно вылуплять, собирать и эволюционировать в новых союзников. Ещё одним нововведением станет система «Вера»: её можно потратить на полезные предметы, новых Хатчмонов или испытать удачу в азартных играх.

Судя по набору нововведений, Veewo Games решила не ограничиваться простым увеличением количества контента и заметно расширила кооперативные и ролевые элементы Neon Abyss 2.

Полная версия Neon Abyss 2 выйдет этой осенью на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.