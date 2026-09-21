Neon Abyss 2 выйдет из раннего доступа 8 октября - рогалик получит кооператив на четверых

Издатель Kepler Ghost и студия Veewo Games объявили дату полноценного релиза Neon Abyss 2. Рогалик-экшен выйдет из раннего доступа 8 октября и станет доступен на PS5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam. Игра провела в раннем доступе с июля 2025 года.

Главным нововведением финальной версии станет онлайн-кооператив для четырёх игроков. Вместе с тремя друзьями можно будет исследовать Бездну, комбинировать различные билды и даже разделяться по комнатам одной карты, чтобы эффективнее искать ресурсы и секреты.

Neon Abyss 2 делает ставку на большое количество комбинаций оружия и предметов. Игроки смогут сражаться в ближнем бою битами и саблями, использовать необычное оружие и призывать существ, которые будут помогать в сражениях. При этом количество предметов, которые можно собрать за один забег, не ограничено, поэтому каждый проход может строиться вокруг совершенно разных сочетаний.

В игре также появится система «Вера». Её можно использовать для покупки мощных предметов, получения новых Хатчмонов или участия в азартных играх. Эти существа выступают в роли спутников: их можно вылуплять, собирать и развивать, превращая в боевых союзников с разными возможностями.

Полная версия также принесёт новых врагов, богов, добычу, секреты и другие дополнительные возможности. Разработчики обещают сохранить высокую скорость run 'n' gun-геймплея, одновременно расширив возможности для экспериментов и совместного прохождения.

Neon Abyss 2 выйдет из раннего доступа 8 октября на PS5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam.