Veewo Games раскрыла первые подробности Neon Abyss 2 - игроков ждут драконы, растения и бесконечные комбинации предметов

В следующем году нас ждёт продолжение Neon Abyss — китайская студия Veewo Games анонсировала вторую часть игры.

В новой части разработчики решили не ограничивать фантазию игроков. Теперь можно будет не только махать битой и саблей, но и натравливать на врагов драконов или атаковать их с помощью боевых растений. А ещё нас ждут новые противники, боссы-боги и куча секретов, которые предстоит раскрыть.

А ещё в Neon Abyss 2 можно будет собирать сколько угодно предметов за один забег. При этом каждая находка даёт герою новые способности, которые можно комбинировать между собой. И судя по словам разработчиков, некоторые сочетания способны выдавать совершенно безумные результаты.