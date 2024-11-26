Ролевой киберпанк Neon Blood стал доступен в цифровом и физическом формате для ПК и консолей

Издатель инди-игр Meridiem Games из Леганеса (Испания) и разработчик инди-игр ChaoticBrain Studios из Мадрида (Испания) сегодня сообщили, что их нео-нуарное киберпанк-приключение в пиксельной графике Neon Blood стало доступно в цифровом и физическом формате для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и Nintendo Switch.

В 2053 году после войны, которая изменила все, человечество сократилось до одного мегаполиса: Виридис, города, разделенного на яркий и роскошный Яркий город и темный, гнетущий Слепой город. Аксель Маккойн, детектив из Слепого города, решает восстать против несправедливости и неравенства, разделяющих эти две реальности, становясь единственным символом надежды для угнетенных. На протяжении всего своего приключения Аксель встретит союзников, готовых изменить мир вместе с ним, но также и могущественных врагов, таких как неумолимый Рубиновый Изумруд, который сделает все возможное, чтобы помешать его планам.

Neon Blood переосмысливает классический пошаговый бой с динамичными QTE, которые держат игрока в напряжении и полностью погружают его в происходящее на экране. Это сочетается с глубоким повествованием, полным социальной критики, затрагивающим темы неравенства и справедливости в антиутопическом мире. Результатом является захватывающий и уникальный опыт, который не оставит поклонников жанра равнодушными.