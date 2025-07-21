Contra отправляется в киберпанк: авторы Neon Inferno показала взрывной геймплейный трейлер

На шоу Secret Sauce Showcase 2025 дебютировал яркий геймплейный трейлер Neon Inferno — ретро-футуристического экшена, который можно описать как киберпанковский кроссовер между Contra и Sunset Riders. Новинка от Zenovia Interactive выйдет 2 октября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. А уже сейчас игру можно опробовать бесплатно в демоверсии на Steam.

Neon Inferno переносит игроков в мрачный, неоновый Нью-Йорк будущего, охваченный войнами банд. В центре истории — двое итальянских киллеров, Анджело Морано и Мариана Витти, выполняющие задание от «Семьи». Им предстоит прорваться сквозь волну врагов — от уличных головорезов до кибер-ниндзя — и схлестнуться с гигантскими боссами-роботами.

Геймплейно игра предлагает бодрую смесь run & gun с изометрическим пиксель-артом, вдохновлённым 90-ми. Визуальный стиль будто вырван из аркадных автоматов прошлого, но адаптирован для современных экранов. Особенность — два уровня глубины на уровнях: игроки могут перемещаться между передним и задним планом, что добавляет динамики боям и делает схватки насыщеннее.

Еще один козырь — локальный кооператив. Можно сражаться вдвоем, управляя сразу Анжело и Марианой, что идеально вписывается в дух старой школы аркад. Это тот случай, когда «ад на экране» — комплимент.

Neon Inferno — подарок всем, кто скучал по настоящему мясному экшену с олдскульным сердцем и неоновой душой.